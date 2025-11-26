Language
    रामपुर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश घायल; तीन फरार

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, शाहबाद। पुलिस और गौकशी में लिप्त बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए जबकि, तीन बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी है।

    बुधवार को सुबह पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस को रामगंगा नदी के किनारे श्मशान घाट के सामने कच्चे रास्ते से ग्राम ढकुरिया की ओर आती एक टाटा एस वाहन दिखाई दिया। पुलिस से उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया। जिस पर वाहन सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

    आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जिससे दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। जबकि तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों की पहचान हिस्ट्रीशीटर सुभान निवासी मुहल्ला नालापार तथा परवेज निवासी नई बस्ती, थाना बिसौली, जनपद बदायूं के रूप में हुई है।

    दोनों घायल बदमाशों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपितों से दो तमंचे 315 बोर, चार जिंदा कारतूस, तमंचों की नाल में फंसे दो खोखा कारतूस, पशु काटने के उपकरण कुल्हाड़ी, चापड़, छुरी, लकड़ी का गुटका आदि, पशुओं को बांधने की रस्सी, लगभग 100 काली पन्नियां तथा टाटा एस वाहन बरामद किया। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि 22/23 नवंबर की रात उन्होंने अपने साथियों के साथ ग्राम ढकिया के पास गोवध किया था। इस मामले में कोतवाली पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    मुख्य आरोपित सुभान का लंबा आपराधिक इतिहास


    गिरफ्तार आरोपित हिस्ट्रीशीटर सुभान पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। उसके खिलाफ शाहबाद, बहजोई, सैफनी व बिलासपुर थानों में कुल आठ मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।