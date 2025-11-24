रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में गोतस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार; साथी फरार

संवाद सूत्र, पटवाई। क्षेत्र में गोकशी करने पहुंचे दो आरोपितों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग में गोली लगने से एक गोतस्कर घायल हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि, उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

थाना पटवाई थाना क्षेत्र में 21 नवंबर को ग्राम मतवाली क्षेत्र में गौवंशीय पशु का वध कर उसके अवशेष रामगंगा नदी किनारे फेंके जाने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस टीम चंडका से मतवाली की ओर गश्त कर रही थी। उसी दौरान सूचना मिली कि दो व्यक्ति ढोलसर जंगल में गौवंश पकड़ने की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची, तभी चकरोड से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए।

पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपितों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई शुरु की। कुछ ही देर में एक आरोपित अशरफ पुत्र बदलू निवासी ग्राम मतवाली को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपित के पैर में गोली लगी है। हालांकि उसका साथी जमीर उर्फ छिद्दा पुत्र छोटे पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। वह मोहल्ला कस्सावान, शाहबाद का है।

इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए घायल आरोपित अशरफ को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तलाशी में उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, नाल में फंसा एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, पशु काटने के उपकरण, दो रस्सियों के टुकड़े, दो प्लास्टिक कट्टे, काली पॉलिथीन, कुल्हाड़ी, दो छुरी और बिना नंबर की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है।