संवाद सहयोगी, स्वार। बिजली विभाग के बकायेदारों और विद्युत चोरी करने वालों पर अब विभाग का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे बकाएदार उपभोक्ताओं के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है जो लंबे समय से बकाया बिलों का भुगतान नहीं कर रहे या अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अक्टूबर माह 2025 में अब तक लगभग 3000 उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुल 12.36 करोड़ रुपये की आरसी जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई विद्युत अधिनियम की धारा पांच के अंतर्गत की जा रही है, जिसके तहत बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ वसूली और दंडात्मक कार्रवाई दोनों की जा सकती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग लगातार विद्युत चोरी पर निगरानी रख रहा है और ऐसे उपभोक्ताओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर बिल वसूली के साथ अवैध कनेक्शनों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर भुगतान करने की चेतावनी दी गई है।