    रामपुर में ब‍िजली व‍िभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन हजार बकाएदारों की 12.36 करोड़ रुपये की आरसी काटी

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    रामपुर में बिजली विभाग ने बकायादारों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने तीन हजार बकाएदारों के खिलाफ 12.36 करोड़ रुपये की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी की है। यह कार्रवाई उन उपभोक्ताओं के खिलाफ है जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। बकाया राशि जमा न करने पर संपत्ति जब्त की जा सकती है।

    संवाद सहयोगी, स्वार। बिजली विभाग के बकायेदारों और विद्युत चोरी करने वालों पर अब विभाग का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे बकाएदार उपभोक्ताओं के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है जो लंबे समय से बकाया बिलों का भुगतान नहीं कर रहे या अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं।

    अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अक्टूबर माह 2025 में अब तक लगभग 3000 उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुल 12.36 करोड़ रुपये की आरसी जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई विद्युत अधिनियम की धारा पांच के अंतर्गत की जा रही है, जिसके तहत बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ वसूली और दंडात्मक कार्रवाई दोनों की जा सकती है।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग लगातार विद्युत चोरी पर निगरानी रख रहा है और ऐसे उपभोक्ताओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर बिल वसूली के साथ अवैध कनेक्शनों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर भुगतान करने की चेतावनी दी गई है।

    उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे नियमित रूप से अपने बिजली बिलों का भुगतान करें और वैध कनेक्शन लेकर विद्युत का उपयोग करें, ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या वसूली की कार्रवाई से बचा जा सके। विद्युत चोरी और बकायेदारों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा।