जागरण संवाददाता, रामपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में जैसे-जैसे वितरित किए गए गणना प्रपत्र जमा करने की तिथि नजदीक आ रही है। वैसे अधिकारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। चूंकि एक तरफ वितरण गणना प्रपत्र भरकर जमा करने में मतदाता तेजी नहीं दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीएलओ भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह की लापरवाही में पांच बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले भी बीएलओ डयूटी की सामग्री नहीं लेने पर एक प्रधानाध्यापक समेत तीन शिक्षक निलंबित किए गए थे।

अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि विशेष प्रगाढ अभियान के दौरान कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर एक बीएलओ को निलंबित किया गया है जबकि, चार का मानदेय रोक दिया गया है। इन बीएलओ में स्वार के बूथ संख्या 105 के प्राथमिक विद्यालय अलीनगर जागीर के शिक्षामित्र शमशाद अली व चमरौआ के बूथ-250 की शाजिया हैं।

वह सैजनी नानकार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। इसी तरह बिलासपुर के बूथ-95 के बीएलओ शुएब खां, 37 रामपुर के बूथ-115 की सुनीता रावत व 38 मिलक के बूथ-110 हरी शंकर शामिल हैं। इनमें शुएब खां बीडीओ कार्यालय बिलासपुर के सींचपाल हैं जिन्हें निलंबित किया है। वहीं, सुनीता रावत-सुंदर लाल इंटर कालेज कूंचा लंगर खाना गली केंद्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता व हरी शंकर कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटवाई के शिक्षामित्र हैं।

एडीएम संदीप वर्मा ने बताया कि इन पांचों के द्वारा डयूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही चेतावनी दी कि जो भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ निलंबन समेत अन्य कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व भी तीन शिक्षक निलंबित किए जा चुके हैं। वहीं दो बीडीओ समेत तीन खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन भी बाधित किए गए हैं।