यूपी के इस जिले में सार्वजनिक जमीनों से हटेगा अवैध कब्जा, बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन

जागरण संवाददाता, रामपुर। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अभियान चलाकर सार्वजनिक जमीनों से अवैध कब्जे हटवाने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। तहसील सदर के ग्राम मंसूरपुर क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में नदी की भूमि के तौर पर दर्ज शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करके आम का बाग लगाया गया। इस मामले में शासकीय भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध कब्जेदार सैयद मोहम्मद शाह, सैयद अशरफ शाह, सैयद जफर शाहउर्फ चोये मियां निवासी मोहल्ला बजरिया झब्बू खां राजद्वारा, थाना कोतवाली के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है।

इन अवैध कब्जेदारों पर नदी क्षेत्र की गाटा संख्या 40 रकबा 0.2020 हेक्टेयर, गाटा संख्या 42/2 रकबा 0.0630 हेक्टेयर, गाटा संख्या 43/5 रकबा 0.1260 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 43/3 रकबा 0.2750 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप है।जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सदर की राजस्व टीम द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर हदबंदी कराई गई है।