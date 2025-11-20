Rampur News: दहेज के लिए हत्या के आरोप में पति सहित सात के खिलाफ FIR दर्ज, महिला की जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी मौत
रामपुर में एक महिला की दहेज के लिए हत्या के आरोप में उसके पति और परिवार के छह अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महिला की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।
संवाद सहयोगी, मिलक। दहेज हत्या आरोप में पति सहित सात लोगों के के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। महिला की संदिग्ध अवस्था में जहरीले पदार्थ केे सेवन से बुधवार को मौत हो गई थी। गुरुवार को महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित सात व्यक्तियों के खिलाफ दहेज हत्या आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली।
दुलीचन्दपुर निवासी नरेश गुर्जर की पत्नी प्रीति ने बुधवार को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। जिसके बाद उसे नगर स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। खबर पाकर मृतक महिला के मायके वाले अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया था।
गुरुवार को मृतका के पिता पीलीभीत जिले के थाना जहानाबाद के ग्राम रम्पुरा मिश्र निवासी अमर सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। जिसमें कहा गया कि उसने अपनी बेटी प्रीति का विवाह करीब 20 माह पहले थाना मिलक के दुलीचंदपुर गांव निवासी नरेश गुर्जर से विवाह किया था।
पुत्री के विवाह में उन्होंने चार लाख रूपये नगद और चार तोला सोना सहित कुल 12 लाख रूपये खर्च किए थे। लेकिन पुत्री को दहेज में ऑल्टो कार की मांग करते हुए पति और ससुराल वाले आए दिन प्रताड़ित करते थे। पति शराब पीकर उसे दहेज के लिए मारपीट करता था। इस बारे में उन्होंने रठौंडा चौकी में पुलिस को तहरीर भी दी थी। रिश्तेदार और अन्य संभ्रांत लोगों ने लिखित समझौता करा दिया था। जिसके बाद पुत्री को वापस ससुराल भेज दिया था।
आरोप लगाया कि बुधवार को पुत्री के पति नरेश गुर्जर, ससुर कृष्ण पाल, सास मूलो, देवर करन सिंह, देवरानी रिंकी, ननद प्रवेश कुमारी और जिला बरेली स्थित थाना अलीगंज के ग्राम गहनी निवासी बहनोई वीर सिंह ने दहेज में ऑल्टो कार की मांग पूरी नहीं होने पर पुत्री को जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।