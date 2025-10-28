Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शासन ने रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह और CDO का क‍िया तबादला, अजय कुमार द्विवेदी बने नए जिलाधिकारी

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:33 PM (IST)

    शासन ने जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल का तबादला कर दिया है। जिलाधिकारी को जनपद से हटाकर विशेष सचिव नमामि गंगे बनाया गया है, जबकि सीडीओ को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वीसी बनाया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। शासन ने जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल का तबादला कर दिया है। जिलाधिकारी को जनपद से हटाकर विशेष सचिव नमामि गंगे बनाया गया है, जबकि सीडीओ को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वीसी बनाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामपुर का यहां का नया जिलाधिकारी श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी को नियुक्त किया है जबकि अयोध्या के अपर जिलाधिकारी महेंद्र कुमार सिंह को यहां का नया सीडीओ बनाया गया है। मंगलवार की शाम दोनों अधिकारियों के तबादले की खबर सुनकर लोग चौक गए। हालांकि, मुख्य विकास अधिकारी को यहां तीन साल से अधिक का समय हो चुका था। काफी दिन से उनके तबादले के कयास लगाए जा रहे थे।

    तबादला सूची में उनका नाम आने पर कोई खास हैरानी नहीं हुई, लेकिन डीएम के तबादले का अनुमान नहीं था। सूची में उनका नाम देखकर लोग ज्यादा चौक गए। चूंकि उनके द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से तीन कालोनियां विकसित की जा रही हैं। इनमें प्रथम कालोनी के लिए रैरा से हरी झंडी मिलने के बाद भूखंड की बुकिंग को आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। बाउंड़ी निर्माण का कार्य भी शुरु हो चुका है। दूसरी कालोनी के लिए भी 100 करोड़ की धनराशि जारी हो चुकी है।

    जिलाधिकारी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में हटवाए गए जबरदस्त अतिक्रमण को लेकर चर्चा में बने थे। सड़क किनारे के पक्के निर्माण पर खूब बुलडोजर चल रहा था। दो दिन पहले भी पनवडिया में यह कार्रवाई थी। इसको लेकर जनप्रतिनिधि नाराज भी हो रहे थे।