जागरण संवाददाता, रामपुर। शासन ने जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल का तबादला कर दिया है। जिलाधिकारी को जनपद से हटाकर विशेष सचिव नमामि गंगे बनाया गया है, जबकि सीडीओ को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का वीसी बनाया गया है।

रामपुर का यहां का नया जिलाधिकारी श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी को नियुक्त किया है जबकि अयोध्या के अपर जिलाधिकारी महेंद्र कुमार सिंह को यहां का नया सीडीओ बनाया गया है। मंगलवार की शाम दोनों अधिकारियों के तबादले की खबर सुनकर लोग चौक गए। हालांकि, मुख्य विकास अधिकारी को यहां तीन साल से अधिक का समय हो चुका था। काफी दिन से उनके तबादले के कयास लगाए जा रहे थे।

तबादला सूची में उनका नाम आने पर कोई खास हैरानी नहीं हुई, लेकिन डीएम के तबादले का अनुमान नहीं था। सूची में उनका नाम देखकर लोग ज्यादा चौक गए। चूंकि उनके द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से तीन कालोनियां विकसित की जा रही हैं। इनमें प्रथम कालोनी के लिए रैरा से हरी झंडी मिलने के बाद भूखंड की बुकिंग को आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। बाउंड़ी निर्माण का कार्य भी शुरु हो चुका है। दूसरी कालोनी के लिए भी 100 करोड़ की धनराशि जारी हो चुकी है।