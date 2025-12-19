Rampur Weather: धूप गायब रहने से हाइवे पर छाया रहा कोहरा, शाम होते ही लोगों को हुआ ये एहसास

जागरण संवाददाता, रामपुर। गुरुवार का दिन कुछ राहत भरा रहा था लेकिन शुक्रवार को फिर सुबह से ही कोहरे की चादर तन गई। कोहरे व बादलों के चलते पूरे दिन धूप नहीं निकल सकीं। इससे ठिठुरन के साथ गलन बढ़ गई। शाम को कंपकंपी महसूस की जाने लगी।

गुरुवार को दिन में 11 से शाम चार बजे तक धूप रहने पर लोगों ने ठंड़ से काफी राहत महसूस की थी । बच्चों व बड़ों ने घरों व पार्कों समेत खुले स्थानों पर बैठकर धूप सेकी थी। शुक्रवार को पूरे दिन कोहरा छाए रहने से फिर ठिठुरन बढ़ गई। ठंड के कारण ही सुबह से रात तक गलन भी महसूस होती रही।

वहीं पूरे दिन कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों व मजदूरों के लिए दिक्कत बढ़ गई। कोहरे की धुंध में दिखाई नहीं देने पर चालक सुबह व शाम में भी वाहनों की लाइट जलाकर गुजर रहे थे। हालांकि डीएम के निर्देश पर कक्षा आठ तक के बच्चों का 18 दिसंबर से अवकाश घोषित है जो शनिवार को भी प्रभावी रहेगा। लेकिन कक्षा नौ से 12 तक छात्र-छात्राओं को ठंड से जूझते हुए ही स्कूल आना जाना पड़ा।