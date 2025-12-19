Language
    Rampur Weather: धूप गायब रहने से हाइवे पर छाया रहा कोहरा, शाम होते ही लोगों को हुआ ये एहसास

    By Rajesh Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    रामपुर में शुक्रवार को कोहरे की चादर फिर से तन गई, जिससे दिन भर धूप नहीं निकली और ठंड के साथ गलन बढ़ गई। गुरुवार को धूप निकलने से लोगों को राहत मिली थ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। गुरुवार का दिन कुछ राहत भरा रहा था लेकिन शुक्रवार को फिर सुबह से ही कोहरे की चादर तन गई। कोहरे व बादलों के चलते पूरे दिन धूप नहीं निकल सकीं। इससे ठिठुरन के साथ गलन बढ़ गई। शाम को कंपकंपी महसूस की जाने लगी।

    गुरुवार को दिन में 11 से शाम चार बजे तक धूप रहने पर लोगों ने ठंड़ से काफी राहत महसूस की थी । बच्चों व बड़ों ने घरों व पार्कों समेत खुले स्थानों पर बैठकर धूप सेकी थी। शुक्रवार को पूरे दिन कोहरा छाए रहने से फिर ठिठुरन बढ़ गई। ठंड के कारण ही सुबह से रात तक गलन भी महसूस होती रही।

    वहीं पूरे दिन कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों व मजदूरों के लिए दिक्कत बढ़ गई। कोहरे की धुंध में दिखाई नहीं देने पर चालक सुबह व शाम में भी वाहनों की लाइट जलाकर गुजर रहे थे। हालांकि डीएम के निर्देश पर कक्षा आठ तक के बच्चों का 18 दिसंबर से अवकाश घोषित है जो शनिवार को भी प्रभावी रहेगा। लेकिन कक्षा नौ से 12 तक छात्र-छात्राओं को ठंड से जूझते हुए ही स्कूल आना जाना पड़ा।

    सुबह में बाजार व दुकानें देर से खुली तो शाम को छह बजते ही शहर व सिविल क्षेत्र के कुछ बाजारों में सन्नाटा छा गया। इधर बसों में यात्रियों की भीड़ भी कम रही। शाम में भी रोडवेज डिपो पर गिने चुने यात्री ही दिख रहे थे। डिपो के एआरएम राम प्रकाश ने बताया कि सर्दी व खासकर कोहरे में यात्रियों की संख्या कम हो जाती है। इसका असर पड़ने लगा है। उधर नगर पालिका की ओर से रोडवेज समेत विभिन्न स्थानों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। इन स्थलों पर ठंड से राहत पाने को लोग अलाव तापने को एकत्र थे।

    बच्चों की आज भी रहेगी छुट्टी, बेसिक के शिक्षक खोलेंगे स्कूल
    रामपुर :जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना देवी ने कहा कि ठंड के चलते कक्षा आठ तक के बच्चों का आज भी अवकाश रहेगा। डीएम के निर्देश पर अवकाश 18 दिसंबर से घोषित हैं। लेकिन शिक्षक शनिवार को अपने-अपने विद्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। उनका अवकाश नहीं रहेगा। शिक्षक प्रशासनिक कार्य करेंगे। इसका आदेश सभी के लिए जारी कर दिया गया है।