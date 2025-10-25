यूपी के इस जिले में गरजा बुलडोजर, प्रशासन ने पार्क की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई

रामपुर में बरेली रोड पर स्थित पार्क की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर निर्माण कर लिया था। प्रशासन ने भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। एसडीएम कोर्ट में मामला जाने के बाद, कोर्ट के आदेश पर नगर पालिका ने पुलिस की मदद से बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया।