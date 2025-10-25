यूपी के इस जिले में गरजा बुलडोजर, प्रशासन ने पार्क की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई
रामपुर में बरेली रोड पर स्थित पार्क की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर निर्माण कर लिया था। प्रशासन ने भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया। एसडीएम कोर्ट में मामला जाने के बाद, कोर्ट के आदेश पर नगर पालिका ने पुलिस की मदद से बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया।
जागरण संवाददाता, रामपुर। बरेली रोड पर रामपुर पार्क के नाम भूमि है। उस पर कब्जा करके कुछ लोगों ने पक्के निर्माण कराकर उनका व्यवसायिक रूप में प्रयोग शुरु कर दिया था। शासन के निर्देश पर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के अभियान के दौरान इस पार्क पर कब्जे की जानकारी मिली।
भूमि की नपाई के बाद कब्जेदारों को कब्जे हटाने के लिए कहा गया। इस पर विवाद एसडीएम कोर्ट में चला गया। कोर्ट में मामला कब्जेदारों के विपरीत होने पर शनिवार को नगर पालिका के अमले ने पुलिस बल के सहयोग से प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में बुलडोजर चला कर कब्जों को ध्वस्त कर दिया।
बाद में डीएम व एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर कब्जा मुक्त हुई पार्क की भूमि का जायजा लिया।
