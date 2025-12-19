कोडीन सीरप अवैध बिक्री: क्राइम ब्रांच करेगी जांच, तीन FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर। कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री को लेकर जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। कोडिन कफ सिरप की बिक्री बिना डाक्टर के पर्चे पर किया जाना अवैध है और इसकी बिक्री का रिकार्ड सभी दवा विक्रेताओं को रखना जरूरी है। बावजूद इसके कुछ दवा विक्रेता चोरी छिपे बिना बिल के इसे बेच रहे हैं। चार माह में कोडिन सिरप की अवैध बिक्री के आरोप में औषधि विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। औषधि निरीक्षक की ओर से कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री को लेकर तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें एक मुकदमा 16 दिसंबर को शहर कोतवाली में लता फार्मास्युटिकल के प्राेपराइटर हर्ष अग्रवाल के खिलाफ दर्ज किया गया था। इससे पहले शहर कोतवाली में ही टांडा थाना क्षेत्र के करीमपुर गर्वी गांव के अब्दुल कादिर, टांडा के ग्राम परसुपुरा के अहसान नूरी और अजीमनगर थाना क्षेत्र के बजावाला गांव के अनीस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तीन दिसंबर को औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार की ओर से गंज कोतवाली में तीन दवा विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

इनमें शहर के मुहल्ला पक्का बाग में दवा के थोक विक्रेता उमर, सलमान और मुहल्ला घेर कलंदर खां में उस्मान को नामजद किया था। उनके यहां जांच करने पर कफ सीरप का कोई भंडारण नहीं मिला, जबकि उनके द्वारा कंपनियों से इसकी खरीद की गई थी। उन्होंने सभी माल बिना बिल के बेच दिया था।

इसके अलावा आठ सितंबर को औषधि और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मोरी गेट के पास एक गोदाम पर छापा मारा। यहां कोडीन युक्त सीरप की 11893 बोतल मिलीं थी, जिसकी कीमत 17 लाख रुपये थी। इस मामले में औषधि निरीक्षक की ओर से शहर कोतवाली में तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।