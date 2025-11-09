रामपुर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बाइक, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत
रामपुर में एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है, जिसमें तेज गति और लापरवाही की आशंका है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और पुलिस उसके परिवार को ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। गंज कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उसकी 10 माह पहले ही शादी हुई थी। उसकी मौत से परिवार में चीख पुकार मची है। अजीमनगर थाना क्षेत्र के हरैटा गांव निवासी 27 वर्षीय राशिद कारचोब के कारीगर थे।
10 माह पहले उनका निकाह खेमपुर गांव की युवती से हुआ था। कुछ दिन से उनकी मौसी बीमार चल रही थी। उन्हें रामपुर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन किया गया था।
वह रविवार शाम अपनी मां के साथ मौसी को देखने गए थे। कुछ देर रुकने के बाद मां को वहीं छोड़कर वह अकेले बाइक से घर जाने लगे। रात करीब साढ़े आठ बजे गूजर टोला के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई।
हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजरे राहगीरों ने उन्हें सड़क पर पड़े देखा तो जिला अस्पताल भिजवा दिया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर स्वजन आ गए। शव देख चीख पुकार मच गई। सूचना पर गंज कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई।
गंज कोतवाली प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। युवक की बाइक डिवाइडर से टकराने पर हादसा हुआ है। जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हादसे के बारे में जानकारी मिलेगी।
