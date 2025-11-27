Rampur News: बेकाबू डंपर ने युवक को कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत
रामपुर में एक दर्दनाक हादसे में, एक बेकाबू डंपर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यह हादसा तेज रफ्तार डंपर के कारण हुआ, जिसने युवक को संभलने का मौका तक नहीं दिया।
जागरण संवाददाता, रामपुर। मजदूरी कर घर लौट रहा बाइक सवार युवक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
स्वार कोतवाली क्षेत्र के गांव लाड़पुर निकट असालतपुर निवासी 35 वर्षीय दानिश काशीपुर स्थित आरके राइस मिल में मजदूरी करता था। बुधवार रात लगभग 11 बजे वह मिल से अपनी बाइक से घर लौट रहा था।
काशीपुर के लोहिया पुल के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। दानिश सड़क पर गिर पड़ा और डंपर उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से डंपर चालक की पहचान करने के प्रयास में जुटी है।
