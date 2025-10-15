Language
    Rampur Accident: ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रही थी युवती

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:04 AM (IST)

    रामपुर में एक ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें एक शिक्षिका की दुखद मौत हो गई। 23 वर्षीय रौनक गुप्ता अपनी भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रही थीं, तभी हरियाली बाजार के पास यह हादसा हुआ। धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे रौनक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है और चालक फरार है।

    शिक्षिका रौनक गुप्ता का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रही शिक्षिका की स्कूटी को ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षिका की मौके पर मौत हो गई।

     

    ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत

     

    मिलक की श्रीराम कालोनी निवासी 23 वर्षीय रौनक गुप्ता एक निजी स्कूल में पढ़ाती थीं। बुधवार सुबह 8 बजे वह अपने बड़े भाई अनु की तीन वर्षीय पुत्री अक्षु को स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रही थी। हरियाली बाजार के समीप धान लेकर मंडी जा रही ट्रैक्टर ट्राली ने शिक्षिका की स्कूटी में टक्कर मार दी। दोनों बुआ भतीजी सड़क पर गिर गईं।

    ट्रॉली के पहिए के नीचे आने से शिक्षिका की मौत

     

    ट्रॉली के पहिए के नीचे आ जाने से शिक्षिका की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार हो गया। कस्बा दारोगा मुकेश कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली को कोतवाली में खड़ा करा दिया है।