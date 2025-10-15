Rampur Accident: ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रही थी युवती

जागरण संवाददाता, रामपुर। भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रही शिक्षिका की स्कूटी को ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षिका की मौके पर मौत हो गई।

ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत

मिलक की श्रीराम कालोनी निवासी 23 वर्षीय रौनक गुप्ता एक निजी स्कूल में पढ़ाती थीं। बुधवार सुबह 8 बजे वह अपने बड़े भाई अनु की तीन वर्षीय पुत्री अक्षु को स्कूटी से स्कूल छोड़ने जा रही थी। हरियाली बाजार के समीप धान लेकर मंडी जा रही ट्रैक्टर ट्राली ने शिक्षिका की स्कूटी में टक्कर मार दी। दोनों बुआ भतीजी सड़क पर गिर गईं।