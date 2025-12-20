Rampur Accident: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हादसे के बाद चालक फरार

जागरण संवाददाता, रामपुर। शुक्रवार की देर रात पटवाई थाना क्षेत्र मे मिलक रोड डोहरिया की बाजार में ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। एक युवक की मौके पर ही मौत ही गयी और इसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। पटवाई के सोहना गांव के रहने वाले कुलदीप, इलियास व कपिल शुक्रवार दोपहर मोटरसाइकिल से किसी काम के लिए मिलक गए थे।