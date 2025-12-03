Rampur Accident: कार की टक्कर से गर्भवती महिला की मौत, पति घायल

जागरण संवाददाता, रामपुर। बाइक सवार दंपती को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि पति घायल हो गया। हादसा बुधवार सुबह 10 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र में हुआ। मुहल्ला पीला तालाब निवासी मोईन दवा कंपनी में प्रतिनिधि हैं।

दंपती को कार ने मारी टक्कर, महिला की मौत

घटना के समय वह पत्नी आशीना के साथ बाइक से मोरी गेट की तरफ जा रहे थे। ला फ़िस्टा मैरिज हाल के सामने कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे महिला बाइक से छिटककर नीचे गिर गई। कार का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतका गर्भवती थी। सूचना पर पुलिस आ गई। पुलिस सीसी कैमरों की मदद से कार चालक का पता लगा रही है।