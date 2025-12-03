Language
    Rampur Accident: कार की टक्कर से गर्भवती महिला की मौत, पति घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    रामपुर में एक दर्दनाक हादसे में, एक कार ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति घायल हो गया। यह घटना शहर कोतवाल ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। बाइक सवार दंपती को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि पति घायल हो गया। हादसा बुधवार सुबह 10 बजे शहर कोतवाली क्षेत्र में हुआ। मुहल्ला पीला तालाब निवासी मोईन दवा कंपनी में प्रतिनिधि हैं।

    दंपती को कार ने मारी टक्कर, महिला की मौत

    घटना के समय वह पत्नी आशीना के साथ बाइक से मोरी गेट की तरफ जा रहे थे। ला फ़िस्टा मैरिज हाल के सामने कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे महिला बाइक से छिटककर नीचे गिर गई। कार का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतका गर्भवती थी। सूचना पर पुलिस आ गई। पुलिस सीसी कैमरों की मदद से कार चालक का पता लगा रही है।