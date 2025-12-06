Language
    रामपुर में 96.5 % गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा, DM ने सभी बीएलओ की प्रशंसा की

    By Rajesh Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बीएलओ द्वारा 96.5% पुनरीक्षण कार्य पूरा करने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने 11 दिसंबर तक डिजिटाईजेशन पूरा करने

    जागरण संवाददाता, रामपुर। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 96.5 प्रतिशत पूरा होने पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इसका श्रेय बीएलओ को दिया। उन्होंने उनकी प्रशंसा कर उन्हें बधाई का पात्र बताया। कहा कि गणना प्रपत्रों के डिजिटाईजेशन का कार्य 11 दिसंबर तक हर स्थिति में पूर्ण कराया जाए।

    मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। 16 दिसंबर के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे, इसलिए सभी कार्य समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ किए जाएं।

    यह निर्देश जिलाधिकारी ने शुक्रवार को बरेली रोड स्थित भारत गार्डन में बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए। इसमें जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, मतदाता विवरण सत्यापन तथा डेटा मिलान संबंधी विस्तृत जानकारी जनपद के समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को दी।

    जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण सत्र में कहा कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बीएलओ एवं सुपरवाइजर सजगता, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। गणना प्रपत्र में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक जानकारी त्रुटिरहित होनी चाहिए, जिससे मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध एवं अद्यतन तैयार हो सके।

    उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े तथा अपात्र अथवा मृत व्यक्तियों के नामों को हटाने की कार्रवाई निर्धारित नियमों एवं समय सीमा में की जाए। डिजिटाइजेशन कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे।

    मतदाताओं की मैपिंग से संबंधित कार्य को प्राथमिकता एवं सतर्कता के साथ संपन्न किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि वर्तमान में जनपद में निवासरत परिवारों के पात्र सदस्यों को ही मतदाता के रूप में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं बीएलओ उपस्थित रहे।