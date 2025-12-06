रामपुर में 96.5 % गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा, DM ने सभी बीएलओ की प्रशंसा की

जागरण संवाददाता, रामपुर। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 96.5 प्रतिशत पूरा होने पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने इसका श्रेय बीएलओ को दिया। उन्होंने उनकी प्रशंसा कर उन्हें बधाई का पात्र बताया। कहा कि गणना प्रपत्रों के डिजिटाईजेशन का कार्य 11 दिसंबर तक हर स्थिति में पूर्ण कराया जाए।

मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। 16 दिसंबर के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे, इसलिए सभी कार्य समयबद्ध एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ किए जाएं। यह निर्देश जिलाधिकारी ने शुक्रवार को बरेली रोड स्थित भारत गार्डन में बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिए। इसमें जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, मतदाता विवरण सत्यापन तथा डेटा मिलान संबंधी विस्तृत जानकारी जनपद के समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को दी।

जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण सत्र में कहा कि यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बीएलओ एवं सुपरवाइजर सजगता, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। गणना प्रपत्र में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक जानकारी त्रुटिरहित होनी चाहिए, जिससे मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध एवं अद्यतन तैयार हो सके।