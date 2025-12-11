Language
    रामपुर के लोगों को नए साल में मिलेगी 72 करोड़ के सद्भावना केंद्र भवन की सौगात, हाईवे किनारे बनकर हो रहा तैयार

    By Rajesh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    रामपुर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 72 करोड़ की लागत से बन रहे सद्भावना केंद्र का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। दिसंबर तक इसे पूरा करने की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। शहर से सटे पनवड़िया में बरेली रोड किनारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से 72 करोड़ की लागत से सद्भावना केंद्र भवन की निर्माणाधीन हैं। इसे दिसंबर में पूरा करने की तैयारी है। कार्य पूरा करने की अवधि भी 31 दिसंबर है। नए साल जनवरी में तकनीकी मुआयने के बाद इसे सौगात के रूप में विभाग को हैंड ओवर करने की तैयारी है। इसका 96 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा होने के बाद शेष छह प्रतिशत कार्य होना बाकी है। इसे 31 दिसंबर तक पूरा कराकर नए साल में हैंडओवर किया जा सकता है।

    केंद्र सरकार के बजट से सदभावना मंडप केंद्र का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। इसका प्रस्ताव 90.40 करोड़ का बना था लेकिन स्वीकृति 72.50 करोड़ से परियोजना का कार्य शुरु कराने की मिली थी। बाद में 61.50 करोड़ तक जारी हो गया।

    निर्माण कार्य की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। उस समय इसका कार्य तीन वर्ष में पूरा होने की निर्धारित की गई थी लेकिन अवधि में इसे पूरा नहीं किया जा सका। इस परियोजना के कार्य में बजट के अभाव के कारण निर्धारित अवधि यूं ही निकल गई, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका। अब इसका 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

    विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शेष छह प्रतिशत निर्माण कार्य भी 31 दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। चूंकि परियोजना का पूरा स्वीकृत बजट कार्यदायी संस्था को मिल चुका है। अब कार्य प्रगति पर है। फिनिशिंग वर्क व आडिटोरियम के अंदर चेयर आदि का शेष बचा कार्य निर्धारित अवधि में पूरा हो जाने की उम्मीद है। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी व मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चन्द्र आदि अधिकारियों के स्तर से भी कार्यदायी संस्था को कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

     

    सदभावना केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 96 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है। बजट भी आ गया है। सिर्फ फिनिशिंग वर्क व आडिटोरियम के अंदर कुर्सी आदि का कुछ कार्य होना बचा है जो 31 दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।- गौरव खडायत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

     



    सदभावना मंडप केंद्र बनने से मिलेगी सुविधा



    सदभावना केंद्र भवन में भव्य आडिटोरिमय, आर्ट गेलरी, वैंकट हाल, शोपिंग कांपलेक्स आदि की सुविधा मिलेगी। इसमें बड़े-बड़े आयोजन किए जा सकेंगे। इसका लाभ जनपद के लोगों को विभिन्न स्तर के आयोजन से मिल सकेगा।