रामपुर के लोगों को नए साल में मिलेगी 72 करोड़ के सद्भावना केंद्र भवन की सौगात, हाईवे किनारे बनकर हो रहा तैयार

जागरण संवाददाता, रामपुर। शहर से सटे पनवड़िया में बरेली रोड किनारे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से 72 करोड़ की लागत से सद्भावना केंद्र भवन की निर्माणाधीन हैं। इसे दिसंबर में पूरा करने की तैयारी है। कार्य पूरा करने की अवधि भी 31 दिसंबर है। नए साल जनवरी में तकनीकी मुआयने के बाद इसे सौगात के रूप में विभाग को हैंड ओवर करने की तैयारी है। इसका 96 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा होने के बाद शेष छह प्रतिशत कार्य होना बाकी है। इसे 31 दिसंबर तक पूरा कराकर नए साल में हैंडओवर किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के बजट से सदभावना मंडप केंद्र का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। इसका प्रस्ताव 90.40 करोड़ का बना था लेकिन स्वीकृति 72.50 करोड़ से परियोजना का कार्य शुरु कराने की मिली थी। बाद में 61.50 करोड़ तक जारी हो गया।

निर्माण कार्य की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। उस समय इसका कार्य तीन वर्ष में पूरा होने की निर्धारित की गई थी लेकिन अवधि में इसे पूरा नहीं किया जा सका। इस परियोजना के कार्य में बजट के अभाव के कारण निर्धारित अवधि यूं ही निकल गई, लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका। अब इसका 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शेष छह प्रतिशत निर्माण कार्य भी 31 दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। चूंकि परियोजना का पूरा स्वीकृत बजट कार्यदायी संस्था को मिल चुका है। अब कार्य प्रगति पर है। फिनिशिंग वर्क व आडिटोरियम के अंदर चेयर आदि का शेष बचा कार्य निर्धारित अवधि में पूरा हो जाने की उम्मीद है। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी व मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चन्द्र आदि अधिकारियों के स्तर से भी कार्यदायी संस्था को कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।



