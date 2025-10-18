यूपी के 4336 लाभार्थियों के यहां बनाए जाएंगे मुफ्त शौचालय, पहली किस्त में मिलेंगे इतने पैसे

जागरण संवाददाता, रामपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपद में 4,336 पात्र लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय बनवाए जाएंगे। इन सभी के खातों में छह-छह रुपये की धनराशि प्रथम किश्त के रुप में भेजी गई है। कुल 2.60 करोड़ रुपये शौचालय निर्माण को जारी किए गए हैं।

पंचायती राज विभाग द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निर्माण को कुछ समय पूर्व आनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद चयन को सत्यापन कराने के बाद सूची आगे भेज दी गई थी। इसी आधार पर चयनित लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने पर जिला मुख्यालय से उसका त्वरित भुगतान किया गया है।

जनपद में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण को गति देने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिला पंचायतराज अधिकारी एनएल गंगवार ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 4,336 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि का पहली किश्त के रूप में 2.60 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।