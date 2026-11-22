जागरण संवाददाता, रामपुर। ब्रजघाट स्थित गंगा तट व तिगरी गंगा मेले में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान व दीपदान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। गंगा स्नान और दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रोडवेज ने विशेष बस संचालन की व्यवस्था की है।

सोमवार और मंगलवार यानी 23 और 24 नवंबर को श्रद्धालुओं को तिगरी गंगा मेले तक पहुंचने के लिए सीधे बसें उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए रोडवेज की ओर से 25 बसें लगाई गई हैं। इन बसों के संचालन से श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में वाहन बदलने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वहीं, ब्रजघाट स्थित पतित पावनी मां गंगा के तट पर स्नान के लिए जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिल्ली रोड पर भी बसों का संचालन जारी रहेगा।

तिगरी मेला के लिए चलेंगी 25 बसें गंगा मेले में स्नान के लिए इस बार भी काफी श्रद्धालुओं के जाने की संभावना है। इसको देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने सोमवार की सुबह से मंगलवार की देर शाम तक 25 बसों के संचालन की योजना बनाई है। हालांकि कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान मंगलवार को है लेकिन इससे एक दिन पूर्व यानी सोमवार को दीपदान के लिए भी काफी श्रद्धालु ब्रजघाट व तिगरी मेला जाते हैं।

ऐसे में निजी वाहनों के साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर भी यात्रियों का दबाव बढ़ने की उम्मीद है। इसे देखते हुए ही रोडवेज ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। तिगरी जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 25 बसें संचालित की जाएंगी।

इन रूट से होगा बसों का संचालन बसों का संचालन सोमवार की सुबह छह बजे से ही आरंभ कर दिया जाएगा। सभी बसें मुरादाबाद, जोया व गजरौला होकर तिगरी पहुंचेंगी। इससे खासकर परिवार के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं, बुजुर्गों और महिलाओं को सहूलियत मिलेगी।