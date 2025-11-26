Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले ट्रैक पर मरम्मत का होगा काम, 11 घंटे के लिए बंद रहेगा यातायात

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:26 PM (IST)

    बिलासपुर के पैगम्बरपुर गांव के पास रेलवे फाटक संख्या 60 बी2 पर 30 नवंबर को रेल चेजिंग व वेल्डिंग का कार्य होगा। इस कारण सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक यातायात बंद रहेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर संतोष कुमार ने बताया कि ज्वालापुर फाटक संख्या 69 बी2 वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपलब्ध रहेगा। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, बिलासपुर (रामपुर)। गांव पैगम्बरपुर के पास रेलवे फाटक संख्या 60 बी2 पर रेल चेजिंग व वेल्डिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते 30 नवंबर को 11 घंटे के लिए यातायात मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

    रेलवे विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर संतोष कुमार ने जानकारी दी। 30 नवंबर को ट्रैक पर रेल चेजिंग व वेल्डिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते सवेरे नौ से रात आठ बजे तक यातायात मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहा कि सड़क यातायात हेतु वैकल्पिक गांव ज्वालापुर फाटक संख्या 69 बी2 मार्ग चालू रहेगा। कहा कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद यातायात को पहले की तरह सुचारु कर दिया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मरम्मत कार्य के दौरान रेलवे विभाग को सहयोग किए जाने का आग्रह किया।