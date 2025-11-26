यूपी के इस जिले ट्रैक पर मरम्मत का होगा काम, 11 घंटे के लिए बंद रहेगा यातायात

संवाद सहयोगी, बिलासपुर (रामपुर)। गांव पैगम्बरपुर के पास रेलवे फाटक संख्या 60 बी2 पर रेल चेजिंग व वेल्डिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते 30 नवंबर को 11 घंटे के लिए यातायात मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहेगा।

रेलवे विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर संतोष कुमार ने जानकारी दी। 30 नवंबर को ट्रैक पर रेल चेजिंग व वेल्डिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते सवेरे नौ से रात आठ बजे तक यातायात मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहेगा।