यूपी के इस जिले ट्रैक पर मरम्मत का होगा काम, 11 घंटे के लिए बंद रहेगा यातायात
बिलासपुर के पैगम्बरपुर गांव के पास रेलवे फाटक संख्या 60 बी2 पर 30 नवंबर को रेल चेजिंग व वेल्डिंग का कार्य होगा। इस कारण सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक यातायात बंद रहेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर संतोष कुमार ने बताया कि ज्वालापुर फाटक संख्या 69 बी2 वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपलब्ध रहेगा। उन्होंने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।
संवाद सहयोगी, बिलासपुर (रामपुर)। गांव पैगम्बरपुर के पास रेलवे फाटक संख्या 60 बी2 पर रेल चेजिंग व वेल्डिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते 30 नवंबर को 11 घंटे के लिए यातायात मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
रेलवे विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर संतोष कुमार ने जानकारी दी। 30 नवंबर को ट्रैक पर रेल चेजिंग व वेल्डिंग का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते सवेरे नौ से रात आठ बजे तक यातायात मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
कहा कि सड़क यातायात हेतु वैकल्पिक गांव ज्वालापुर फाटक संख्या 69 बी2 मार्ग चालू रहेगा। कहा कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद यातायात को पहले की तरह सुचारु कर दिया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मरम्मत कार्य के दौरान रेलवे विभाग को सहयोग किए जाने का आग्रह किया।
