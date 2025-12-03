Language
    PM Kusum Yojana: पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाने के ल‍िए ऑनलाइन करें बुक‍िंग, ये है लास्‍ट डेट

    By Rajesh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत पीएम-कुसुम योजना में लाभ उठाने के लिए 15 दिसंबर त ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। उप कृषि निदेशक राम किशन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत पीएम-कुसुम योजना में लाभ उठाने के लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है।

    सोलर पंप के इच्छुक पंजीकृत किसान विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर अपनी बुकिंग कर 60 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के समय ही रुपये 5000 टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करने होंगे।

    किसानों का कृषि विभाग वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। दो एचपी को चार इंच, तीन व पांच एचपी को छह इंच तथा 7.5 व 10 एचपी को आठ इंच बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त हो जाएगी एवं आवेदन निरस्त हो जाएगा।

    उन्होंने बताया कि 22 फिट तक दो एचपी सरफेस, 50 फिट तक दो एचपी सबमर्सिबल, 150 फिट तक तीन एचपी सबमर्सिबल, 200 फिट तक पांच एचपी सबमर्सिबल, 300 फिट तक की गइराई पर उपलब्ध जल स्तर को 7.5 एचपी तथा 10 एचपी सबमर्सिबल उपयुक्त होते है।