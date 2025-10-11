Language
    UPPCS Exam 2025: अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी 25 रोडवेज बसें, इतने बजे शुरू हो जाएगा एग्जाम

    By Rajesh Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:20 PM (IST)

    रामपुर में राज्य-प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को छह केंद्रों पर होगी। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी को ठहरने नहीं दिया जाएगा और तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। मोबाइल समेत प्रतिबंधित सामान ले जाने पर रोक रहेगी। रोडवेज ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 25 बसें रिजर्व रखी हैं।

    अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी 25 रोडवेज बसें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। राज्य-प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को दो पाली में छह परीक्षा केंद्रों पर होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। परीक्षा केंद्र के आसपास किसी को ठहरने नहीं दिया जाएगा। तलाशी के बाद अभ्यर्थी केंद्र परिसर में दाखिल होंगे। वहीं साथ मोबाइल समेत कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं लेकर जा सकेंगे। इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। दोनों पाली में 24 सौ-24 सौ अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

    ये परीक्षा सुबह में साढ़े नौ से 11.30 बजे तक और दोपहर में ढ़ाई से शाम चाढ़े चार बजे तक होगी। इस राज्य-प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रामपुर शहर में तीन परीक्षा केंद्र जबकि दो केंद्र बिलासपुर तहसील क्षेत्र में व एक शाहबाद में परीक्षा केंद्र बनाया है। इन सभी छह परीक्षा केंद्रों पर प्रभारी नियुक्त करने के साथ स्टेटिक मजिस्ट्रेट आदि अधिकारियों की डयूटी लगाने के साथ सभी को निर्धारित गाइड लाइन से भी अवगत करा दिया गया है।

    परीक्षा आरंभ होने से ठीक आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। तभी तक अभ्यर्थियों को उनकी आइडी आदि चेक करने के बाद केंद्रों में प्रवेश करने दिया जाएगा। तलाशी के लिए सभी केंद्रों पर स्टाफ रहेगा। पुलिस बल भी महिला कर्मियों सहित मुस्तैद रहेगा। किसी को भी मोबाइल व इलेक्टानिक्स डिवाइस आदि कोई भी प्रतिबंधित सामान नहीं लेकर जाने दिया जाएगा।

    आसपास की फोटो स्टेट आदि की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। इस बारे में नोडल अधिकारी एडीएम डा. नितिन मदान व जिलाधिकारी जोगिंद्र सिंह के द्वारा प्रशिक्षण व परीक्षा की तैयारी संबंधी बैठकों में निर्देश भी दिए जा चुके हैं। शुक्रवार को भी शहर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्रा के साथ निरीक्षण किया था।

    निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा व्यवस्था, तथा अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए थे कि परीक्षा पूर्ण अनुशासन एवं सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाए। किसी भी प्रकार की नकल, गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। परीक्षा के समय विद्युत आपूर्ति, पेयजल, शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं सुचारू रूप से बनीं रहें।

    इन केंद्रों पर होगी परीक्षा

    पीसीएस परीक्षा को शहर में राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय जुल्फिकार बालिका इंटर कालेज, राजकीय पालिटेक्निक संस्थान रामपुर, राजकीय इंटर कालेज शाहबाद और बिलासपुर में डीएवी इंटर कालेज व श्रीगुरुनानक इंटर कालेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिन पर दोनों पाली में परीक्षा होगी।

    अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी 25 रोडवेज बसें

    जनपद में पीसीएस की परीक्षा कल रविवार को है। दोनों पाली में 2400-2400 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा छूटने पर अभ्यर्थियों को वापस लौटने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसको देखते हुए दिल्ली व हल्द्वानी रूट की 25 बसों का संचालन घटाकर इन अभ्यर्थियों को बरेली, मुरादाबाद रूट पर ले जाने के लिए रिजर्व रखा जाएगा। चूंकि हाईवे पर कार्य के चलते अभी दूसरे जनपदों की बसें अंदर शहर में नहीं आ रहीं हैं। सीधे बाइपास से गुजर रहीं हैं।

    यह परीक्षा सुबह में साढ़े नौ से साढ़े 11 व दोपहर में ढाई से शाम साढ़े चार बजे तक होगी। परीक्षा छूटने पर अभ्यर्थी सुविधाजनक तरीके से अपने गृह क्षेत्रों के लिए पहुंच सकें। इसका ध्यान रखते हुए रोडवेज प्रशासन ने 25 बसें उनके लिए रिजर्व रहेगी। डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम प्रकाश ने बताया कि इन रिजर्व बसों का संचालन परीक्षा छूटने के समय ही किया जाएगा ताकि परीक्षा छूटने के समय अभ्यर्थियों को भटकना नहीं पड़े। वे सुविधाजनक तरीके से वापस लौट सकें।