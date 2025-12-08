फैसले के करीब पहुंचा चर्चित पायल हत्याकांड, मंगेतर ने तीन टुकड़े कर जमीन में दबा दी थी लाश

जागरण संवाददाता, रामपुर। शहर का चर्चित पायल हत्याकांड फैसले के करीब पहुंच गया है। मुकदमे की पत्रावली अंतिम बहस पर है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है। सोमवार को बचाव पक्ष की भी बहस पूरी हो गई है। वादी के प्राइवेट अधिवक्ता ने बहस के लिए समय मांगा है। इस मामले में अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।

पायल हत्याकांड का यह मामला गंज कोतवाली क्षेत्र का है। मुहल्ला दरख्त कैथ हमाम वाली गली निवासी शाहनवाज की बेटी जैनब उर्फ पायल पहली नवंबर 2018 की शाम को लापता हो गई थी। उसके भाई राहिल ने शहर कोतवाली के मुहल्ला कुंडा निवासी ताहिर खां के बेटे जहांगीर, उसके दोस्त इमरोज निवासी वेलकम होटल वाली गली और प्रभजीत सिंह उर्फ सागर निवासी मुहल्ला हाथीखाना पर बहन के अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा कराया था।

पुलिस की पड़ताल से पता चला कि युवती का रिश्ता ताहिर खां के बेटे जहांगीर से तय हो गया था। बाद में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और दूसरी जगह शादी तय कर ली। युवती उससे ही शादी करना चाहती थी, जिस पर जहांगीर ने युवती को फार्म हाउस पर बुलाकर अपने नौकर निसार और दोनों दोस्तों की मदद से उसकी हत्या कर दी थी।

उसने हत्या की बात अपने पिता और ताऊ के बेटे दानिश को बता दी थी। 27 नवंबर 2018 की रात को पुलिस ने ताहिर खां के कोसी नदी किनारे स्थित फार्म हाउस से पायल की लाश बरामद की थी। उसकी हत्या कर लाश को तीन टुकड़ों में काटकर जमीन में दबा रखा था।