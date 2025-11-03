ओल्ड मेलोडीज...कार की स्टेयरिंग और चर्चा में आजम खान की ड्राइविंग

जागरण संवाददाता, रामपुर। एक पुराना गीत सुनते और कार ड्राइविंग करते हुए सपा नेता मोहम्मद आजम खां का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। समर्थक उनका वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं। वहीं इसे लाइक भी खूब मिले रहे हैं।

आजम खां का दिल्ली में उपचार चल रहा है। वह अक्सर इसके लिए दिल्ली जाते रहते हैं। इसी दौरान उनका कार चलाते हुए एक वीडियो प्रसारित हुआ तो लोग समझे कि वह उपचार के लिए खुद गाड़ी चलाकर दिल्ली गए होंगे। मगर बाद में पता चला कि वह अपने आवास से कार चलाते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी गए थे। उनके बगल वाली सीट पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओमेंद्र सिंह चौहान बैठे हैं।