ओल्ड मेलोडीज...कार की स्टेयरिंग और चर्चा में आजम खान की ड्राइविंग
सपा नेता मोहम्मद आजम खां का कार चलाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह एक पुराना गाना सुनते हुए दिख रहे हैं। उनके समर्थक वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। आजम अपने आवास से मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तभी यह वीडियो बनाया गया।
जागरण संवाददाता, रामपुर। एक पुराना गीत सुनते और कार ड्राइविंग करते हुए सपा नेता मोहम्मद आजम खां का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। समर्थक उनका वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं। वहीं इसे लाइक भी खूब मिले रहे हैं।
आजम खां का दिल्ली में उपचार चल रहा है। वह अक्सर इसके लिए दिल्ली जाते रहते हैं। इसी दौरान उनका कार चलाते हुए एक वीडियो प्रसारित हुआ तो लोग समझे कि वह उपचार के लिए खुद गाड़ी चलाकर दिल्ली गए होंगे। मगर बाद में पता चला कि वह अपने आवास से कार चलाते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी गए थे। उनके बगल वाली सीट पर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ओमेंद्र सिंह चौहान बैठे हैं।
गाड़ी में पुराना गीत-थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने... बज रहा है। उनका यह वीडियो उनके साथ कार में पीछे बैठे किसी व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद इस वीडियो को लाइक व कमेंट मिलने लगे। उनके समर्थक इसे इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर शेयर कर रहे हैं।
