'बिहार में प्रचंड बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार', सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने किया बड़ा दावा

जागरण संवाददाता, रामपुर। सहकारिता मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और विपक्ष, यानी जनता दल का सूपड़ा साफ हो रहा है। विपक्ष ने बिहार में जंगल राज बना रखा था। बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया था। बिहार एक बीमारू राज्य बनकर रह गया था।

उस बिहार को नई दिशा देने का काम नीतिश कुमार ने किया है। एनडीए सरकार ने किया है। आज बिहार विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। बिहार बीमारू राज्य के कलंक से मुक्ति मिली है। अगले कार्यकाल में बिहार और तरक्की करेगा। प्रभारी मंत्री शनिवार को यहां गांधी समाधि के निकट स्थित संत शिरोमणि दास गेस्ट हाउस में मीडिया से वार्ता कर रहे थे।

उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कहा कि योगी सरकार में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती थी, लेकिन योगी सरकार में किसी अत्यारी, अनाचारी या हत्यारे को राजनीतिक संरक्षण नहीं है। आजम खां के दिये जलाने वाले बयान पर कहा कि जब राम मंदिर बना है और इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था।

अब राम मंदिर बन चुका है और वहां पर जब दीये जलते हैं तो इनके दिल जलते हैं, इसलिए ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। मुझे लगता है कि यह हमारी सनातन परंपरा और हिंदू आस्था पर प्रहार है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप अपने धार्मिक आयोजन किस प्रकार से करते हैं।

हमने कभी उस पर चोट करने का काम नहीं किया। आज उनकी इतनी हिम्मत और जुर्रत हो गई है कि हमारी धार्मिक आस्था के विषयों पर भी वे चोट कर रहे हैं। उनको अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। मैं आजम खां से कहता हूं कि वह सभी हिंदू आस्था वालों से माफी मांगे।