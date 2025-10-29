रामपुर रियासत के अंतिम शासक रजा अली खां की बेटी का निधन, वाशिंगटन डीसी में ली अंतिम सांस
रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की बेटी नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का 92 वर्ष की आयु में वाशिंगटन डीसी में निधन हो गया। उनका जन्म रामपुर में हुआ था। उन्होंने मसूरी और लखनऊ में शिक्षा प्राप्त की। उनकी दो शादियाँ हुईं और 1977 में अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने उर्दू और हिंदी की शिक्षिका के रूप में काम किया। 28 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली।
जागरण संवाददाता, रामपुर। रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की बेटी नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का 92 साल की आयु में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में निधन हो गया। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने बताया कि नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का जन्म रामपुर में 24 जनवरी 1933 को हुआ।
वो अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की तीसरी पत्नी तलअत ज़मानी बेगम की पुत्री थीं। 28 अक्टूबर 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली। 29 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी में ही गमगीन माहौल में उन्हें सुपुर्देखाक किया गया। बताया कि मेहरून्निसा ने मसूरी और लखनऊ में शिक्षा ग्रहण की थी। उनकी पहली शादी भारतीय सिविल सेवा से जुड़े रहे सैयद तकी नक़ी से हुई थी, जबकि दूसरी शादी पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल अब्दुर्रहीम खां से हुई। अब्दुर्रहीम खां स्पेन में पाकिस्तान के राजदूत भी रहे थे।
1977 में वो अमेरिका चली गईं, जहां इंटरनेशल सेंटर फॉर लैंग्वेज स्टडीज में उर्दू और हिंदी की शिक्षिका रहीं। नवाबज़ादी साहिबा के एक बेटे ज़ैन नक़ी और दो बेटियां ज़ेबा हुसैन व मरयम खान हैं।
नवाबज़ादी अमेरिका में ज़ैन नक़ी के साथी ही रहती थीं। नवाब रजा अली खां के तीन पुत्र नवाबजादा मुर्तजा अली खां, नवाबजादा जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियां और नवाबजादा आबिद अली खां उर्फ सलीम मियां थे।
तीनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। अंतिम शासक की छ: बेटियों में नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम दूसरे नंबर की पुत्री थीं। अंतिम शासक की बहू पूर्व सांसद बेगम नूरबानो ने भी नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम के निधन पर शोक व्यक्त किया।
