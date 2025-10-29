रामपुर रियासत के अंतिम शासक रजा अली खां की बेटी का निधन, वाशिंगटन डीसी में ली अंतिम सांस

जागरण संवाददाता, रामपुर। रामपुर रियासत के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की बेटी नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का 92 साल की आयु में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में निधन हो गया। पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने बताया कि नवाबजादी मेहरून्निसा बेगम का जन्म रामपुर में 24 जनवरी 1933 को हुआ।

वो अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की तीसरी पत्नी तलअत ज़मानी बेगम की पुत्री थीं। 28 अक्टूबर 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली। 29 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी में ही गमगीन माहौल में उन्हें सुपुर्देखाक किया गया। बताया कि मेहरून्निसा ने मसूरी और लखनऊ में शिक्षा ग्रहण की थी। उनकी पहली शादी भारतीय सिविल सेवा से जुड़े रहे सैयद तकी नक़ी से हुई थी, जबकि दूसरी शादी पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल अब्दुर्रहीम खां से हुई। अब्दुर्रहीम खां स्पेन में पाकिस्तान के राजदूत भी रहे थे।