आजम खान का घर खरीदने को ये मुस्लिम नेता तैयार, कहा- कीमत बताएं
सपा नेता आजम खां के घर बेचने के प्रस्ताव पर मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खां ने घर खरीदने की पेशकश की है। उन्होंने एक लाख रुपये का बयाना चेक भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। फरहत अली खां ने कहा कि कीमत बताएं, वे खरीदने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे मकान खरीदकर ओरिएंटल कॉलेज को दान कर देंगे।
जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां ने मीडिया के सामने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों और जुर्माने पर कहा था कि वह अपना घर बेचना चाहते हैं। कोई खरीद ले। उनके इस तंज पर मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खां ने कहा है कि वह आजम खां का घर खरीदने को तैयार हैं, वह कीमत बताएं। उनकी क्या मांग है? अपने इस बयान के साथ मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष ने इंटरनेट मीडिया पर एक लाख रुपये का चेक भरकर उसका फोटो भी प्रसारित किया है।
कहा है कि यह बयाना का चेक है। सौदा होने पर छह माह में बाकी रकम अदा कर देंगे, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद घर तुरंत खाली करना होगा। विकल्प भी देते हुए कहा है कि आजम खां बयाना लेने से पहले अपना इरादा बदल सकते हैं, लेकिन बयाना लेने के बाद बदला तो रकम का 10 गुणा देना होगा। उन्होंने कहा कि वह यह मकान खरीदकर ओरिएंटल कालेज के लिए सरकार को दान कर देंगे।
