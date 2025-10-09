आजम खान का घर खरीदने को ये मुस्लिम नेता तैयार, कहा- कीमत बताएं

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां ने मीडिया के सामने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों और जुर्माने पर कहा था कि वह अपना घर बेचना चाहते हैं। कोई खरीद ले। उनके इस तंज पर मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खां ने कहा है कि वह आजम खां का घर खरीदने को तैयार हैं, वह कीमत बताएं। उनकी क्या मांग है? अपने इस बयान के साथ मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष ने इंटरनेट मीडिया पर एक लाख रुपये का चेक भरकर उसका फोटो भी प्रसारित किया है।