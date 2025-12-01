कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपाइयों संग बैठक

जागरण संवाददाता, रामपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने में कार्यकर्ता सहयोग करें। लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दें। गांव-गांव में भ्रमण कर योजनाओं का प्रचार भी करें। एसआईआर में बीएलओ का सहयोग करें। नकवी शंकरपुर ग्राम स्थित आवास पर पदाधिकारियों के साथ बैठक में बोल रहे थे।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आवास पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ की बैठक नकवी 28 नवंबर को तीन दिन के दौरे पर रामपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपना मतदाता शुद्धिकरण फॉर्म भी भरा और बीएलओ को सौंपा था। रविवार सुबह पार्टी पदाधिकारियों से मिलने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने पदाधिकारियों से कई मुद्दों पर चर्चा की। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव व 2027 के विधान सभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया।