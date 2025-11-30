SIR का विरोध करने वाले 'डिफिटेड डपोरशंख', पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर निशाना

जागरण संवाददाता, रामपुर। एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि कुछ डिफीटेड डपोरशंख बिना परिश्रम परीक्षा में पास होने के पाखंड में जुटे हैं। इनकी स्थिति उस परीक्षार्थी जैसी है जो बिना पढ़े प्रमोशन, बिना लिखे प्रमाण पत्र चाहता है और यदि फेल होगा तो पेपर आउट ऑफ कोर्स कहकर अपने नकारेपन और नाकामी का ठीकरा पेपर और परीक्षक पर फोड़ेगा।

नकवी यहां तीन दिवसीय दौरे पर आए हैं। शनिवार को अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने शंकरपुर स्थित आवास पर एसआईआर के तहत अपना मतदाता शुद्धिकरण फार्म बीएलओ को सौंपा। इस दौरान मीडिया से भी बात की। कहा कि एसआईआर निरंतर चलने वाली संवैधानिक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए वैद्य वोटर की सुरक्षा, अवैध वोटर की समीक्षा व सफाई की जाती है। कुछ राजनीतिक दल इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सांप्रदायिक प्रतिक्रिया के जरिए भटकाने, भरमाने, डराने, धमकाने की आपराधिक अराजकता में लगे हुए हैं।

विपक्षी दलों को हारा हुआ बताया

नकवी ने एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्षी दलों को डिफिटेड (हारा हुआ) डपोरशंख बताया। कहा कि ऐसे डपोरशंखों को बीए, बी कॉम या बीएससी के बजाय बीडी यानी बैचलर ऑफ डिफीट की डिग्री मिलती है। इसे टांग कर डायनेस्टी के डिफाल्टर डपोरशंख (परिवारतंत्र के पराजित पराक्रमी) डिस्ट्रिक्टिव डिंग बाजी (हार की हताशा में हुड़दंगी तमाशे) में जुट जाते है और नाच न आए आंगन टेढ़ा की कहावत चरितार्थ करते फिरते हैं।

एसआईआर पर काल्पनिक कन्फ्यूजन की कॉन्सपिरेसी बिहार चुनाव में बुरी तरह पिट चुकी है परास्त हो चुकी है, फिर भी कांग्रेस एंड कंपनी पिटी पटकथा पर पाखंडी प्रयोग में डटे हैं। हर भारतीय का धर्म नकवी ने पिछले दिनों कुछ शिक्षण संस्थानों से आतंकवादी गतिविधियों की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तालीम की इमारत में तबाही की इबारत लिखने वाले साज़िशी संक्रमण से सावधान रहना चाहिए। हमारे शिक्षण संस्थानों के राष्ट्रवादी आंगन को आतंकवादी अखाड़ा बनाने की कोई भी राष्ट्र विरोधी हरकत सफल नहीं होगी। भारत की सुरक्षा, सम्प्रभुता और सौहार्द सुनिश्चित करना हर भारतीय का राष्ट्रीय धर्म है।