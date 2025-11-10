Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बिहार चुनाव बाद वोट चोरी की कहानी सुनाने वाला विपक्ष डाके का फसाना सुनाएगा', रामपुर में बोले मुख्तार अब्बास नकवी

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 04:28 PM (IST)

    पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वोट चोरी की कहानी सुनाने वाला विपक्ष बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद वोट डाके का फसाना सुनाएगा। बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से विजयी होगी। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वोट चोरी की कहानी सुनाने वाला विपक्ष बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद वोट डाके का फसाना सुनाएगा। बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत से विजयी होगी। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नकवी सोमवार को यहां शंकरपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। वह रविवार को रामपुर आए थे। आवास पर रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने सुबह प्रमुख पदाधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनात्मक पहलू, एसआइआर एवं आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा भी की।

    उन्होंने बिहार चुनाव में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा मतदान में घपले और गड़बड़ी के आरोपों पर कड़ा प्रहार और कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ पार्टियाें के वोट का ठिकाना नहीं और विक्ट्री की ठिठौली में लगी हैं। बिना जनादेश के जागीरदारी की जंग में जुटी है।

    उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने के सवाल के जवाब में कहा कि कुछ लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं। ये नकारात्मक सोच उनका ही नुकसान कर रही है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिर्फ बलवाइयों, बाहुबलियों और आपराधिक लोगों के लिए है। ऐसे बलवाइयों की ठुकाई और बाहुबलियों की पिटाई समाज के सौहार्द व भलाई के लिए जरूरी है।

    इस तरह की ठुकाई, पिटाई और कुटाई पर सवाल खड़े करने वाले निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के संरक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर उतारे जाने के आदेश को प्रदूषण से जोड़ते हुए सरकार की पैरवी की।

    नकवी कुछ देर आवास पर रुकने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, जागेश्वर दयाल दीक्षित, कपिल आर्य, मोहन लोधी, संजय चौधरी, मुन्नी देवी गंगवार, टेकचंद गंगवार, खलील अहमद, रिजवान अहमद, सोनू लोधी, ओम प्रकाश सैनी, वसीम खान, राजू खान, शांति स्वरूप, चमन मौर्य, बशीर अहमद आदि उपस्थित रहे।