संवाद सहयोगी, स्वार। मोबाइल हैक कर संदिग्ध लिंक के जरिए साइबर ठगों ने खाते से 99,779 रुपये खाते से निकाल लिए। पीडित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

पीड़ित विशाल कुमार निवासी ग्राम धनौरी ने बताया कि उनका खाता बैंक आफ बड़ौदा शाखा भोट में है। अज्ञात मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका मोबाइल फोन हैक हो गया।। जिसके बाद उनके बैंक खाते से अलग–अलग किस्तों में कुल 99,779 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित के अनुसार खाते से 49,999 रुपये, 20,000 रुपये, 21,000 रुपये, 500 रुपये और 280 रुपये सहित अन्य लेनदेन कर रकम निकाल ली गई।