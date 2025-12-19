Language
    लिंक के जरिए मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 99 हजार रुपये, पुल‍िस ने शुरू की जांच

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लिंक के माध्यम से मोबाइल हैक करके खाते से 99 हजार रुपये उड़ा लिए गए। पीड़ित ने तत ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, स्वार। मोबाइल हैक कर संदिग्ध लिंक के जरिए साइबर ठगों ने खाते से 99,779 रुपये खाते से निकाल लिए। पीडित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

    पीड़ित विशाल कुमार निवासी ग्राम धनौरी ने बताया कि उनका खाता बैंक आफ बड़ौदा शाखा भोट में है। अज्ञात मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका मोबाइल फोन हैक हो गया।। जिसके बाद उनके बैंक खाते से अलग–अलग किस्तों में कुल 99,779 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित के अनुसार खाते से 49,999 रुपये, 20,000 रुपये, 21,000 रुपये, 500 रुपये और 280 रुपये सहित अन्य लेनदेन कर रकम निकाल ली गई।

    घटना की जानकारी होते ही पीड़ित ने 18 दिसंबर को थाना स्वार में एफआईआर दर्ज कराई तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत दर्ज कराई है।

    पीड़ित विशाल कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक को प्रार्थना पत्र देकर खाते से निकाली गई रकम को सुरक्षित कराने और वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।