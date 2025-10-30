आजम खां से मिलने पहुंचे विधायक पत्नी नफीस संग इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज

Language
    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:32 AM (IST)

    सपा नेता आजम खां से कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी नसीम सोलंकी के साथ मिलने पहुंचे। अब्दुल्ला आजम ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। हाल ही में आजम खां दिल्ली में इलाज के बाद रामपुर लौटे हैं, जहाँ उनसे मिलने वालों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ भी बातचीत की थी।

    पूर्व मंत्री आजम खां के आवास पर गुलदस्ता भेंट करते विधायक पत्नी नसीम के साथ पूर्व विधायक इरफान सोलंकी। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता व कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ आजम खां से मुलाकात कर उनके हालचाल लिए।

    बुधवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने इंटरनेट मीडिया पर आजम खां के साथ मौजूद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व विधायक नसीम सोलंकी का फोटो प्रसारित किया। हाल ही में आजम खां दिल्ली में उपचार के लिए गए थे।

    वहां से वह अजमेर शरीफ भी गए थे। इसी बीच उन्होंने राज्यसभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ वीडियोग्राफी के बीच लंबी वार्ता भी की थी। यह वीडियो क्लिप इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रही है। इसमें आजम खां ने छात्र राजनीति से लेकर मंत्री बनने व जेल जाने संबंधी सवालों के विस्तृत जवाब दिए हैं।

    फिलहाल अब आजम खां रामपुर वापस लौट आए हैं। इसके साथ ही उनसे मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में पूर्व विधायक साेलंकी भी अपनी विधायक पत्नी के साथ उनसे मिलकर गए।