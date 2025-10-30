आजम खां से मिलने पहुंचे विधायक पत्नी नफीस संग इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता व कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ आजम खां से मुलाकात कर उनके हालचाल लिए।

बुधवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने इंटरनेट मीडिया पर आजम खां के साथ मौजूद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व विधायक नसीम सोलंकी का फोटो प्रसारित किया। हाल ही में आजम खां दिल्ली में उपचार के लिए गए थे।

वहां से वह अजमेर शरीफ भी गए थे। इसी बीच उन्होंने राज्यसभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के साथ वीडियोग्राफी के बीच लंबी वार्ता भी की थी। यह वीडियो क्लिप इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रही है। इसमें आजम खां ने छात्र राजनीति से लेकर मंत्री बनने व जेल जाने संबंधी सवालों के विस्तृत जवाब दिए हैं।