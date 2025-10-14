जिसे दो दिन से तलाश रहे थे स्वजन, आम के पेड़ पर लटकी मिली उसकी लाश; हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, रामपुर। दो दिन से लापता युवक का शव आम के बाग में पेड़ पर लटका मिला। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने जांच के लिए नमूने एकत्र किए। स्वजन ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

दो दिन से लापता था युवक

बिलासपुर निवासी अब्दुल कादिर का 21 वर्षीय पुत्र फाजिल 12 अक्टूबर से लापता था। मंगलवार की सुबह अब्दुल कादिर और उनके भाई शमसुद्दीन उसकी तलाश करते हुए गांव अहरो मार्ग स्थित आम के बाग में पहुंचे। जहां उसका शव पेड़ पर लटका मिला। मृतक के पिता ने बताया कि पुत्र टाइल्स और पत्थर लगाने का कार्य करता था। आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पुत्र की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया है।