Rampur News: बिचौलिए की बात ने शादी में करा दिया पथराव, पुलिस ने करवाए दुल्हन के फेरे

संवाद सहयोगी, जागरण स्वार। बिचौलिए ने आपस मेंं दो रिश्तेदारों में खटास डाल दी। बरात पर हुए पथराव के बाद पुलिस दोंनों पक्षों को थाने ले गई। हकीकत पता चलने पर दोनों पक्ष विवाह को राजी हो गए। वर वधु ने पुलिस की मौजूदगी में फेरे लिए। इसके बाद बरात विदा हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लड़की पक्ष में बरात पर कर दिया था पथराव

थाना भोट के ग्राम सनईंया जट निवासी श्यामलाल के बेटे की बरात मुंशीगंज गांव आई थी। इस रिश्ते में मझरा ऐवज गांव निवासी रामचरन बिचौलिया था।आरोप है कि विवाह से पहले किसी गलतफहमी के चलते रामचरन ने दोनों समधियों के बीच खटास डाल दी थी, लेकिन बाद में जब दोनों परिवार मिले तो रिश्ता फिर से जुड़ गया। बताया जाता है किसी बात को लेकर बिचौलिया रामचरन नाराज हो गया था। आरेाप है कि उसने धमकी दी थी कि विवाह के दिन वह बरात की पिटाई कराएगा। शनिवार की शाम जब बरात पहुंची तो कहासुनी के बाद रामचरन और उसके बेटों ने बराती पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए।



पुलिस दोनों पक्षों को ले आई थाने, हुआ समझौता मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली स्वार ले आई। वर का पिता और भाई भी कोतवाली पहुंच गए। ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ कोतवाली पहुंचे और दोनों पक्षों में पंचायत हुई। बिचौलिए की करतूत पता चलने पर दोनों पक्ष रिश्तेदारी जोड़ने को राजी हो गए। इसके बाद पुलिस वर के पिता और भाई को अपने साथ लेकर विवाह स्थल पहुंची। तब जाकर वरमाला और विदाई की रस्में पूरी हो सकीं।