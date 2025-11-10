Rampur News: बिचौलिए की बात ने शादी में करा दिया पथराव, पुलिस ने करवाए दुल्हन के फेरे
स्वार में एक विवाह समारोह में बिचौलिए द्वारा खटास डालने के बाद बरात पर पथराव हो गया। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझौता कराया। असलियत पता चलने पर दोनों परिवार विवाह के लिए राजी हो गए। पुलिस की मौजूदगी में फेरे हुए और बरात विदा हुई।
संवाद सहयोगी, जागरण स्वार। बिचौलिए ने आपस मेंं दो रिश्तेदारों में खटास डाल दी। बरात पर हुए पथराव के बाद पुलिस दोंनों पक्षों को थाने ले गई। हकीकत पता चलने पर दोनों पक्ष विवाह को राजी हो गए। वर वधु ने पुलिस की मौजूदगी में फेरे लिए। इसके बाद बरात विदा हो गई।
लड़की पक्ष में बरात पर कर दिया था पथराव
थाना भोट के ग्राम सनईंया जट निवासी श्यामलाल के बेटे की बरात मुंशीगंज गांव आई थी। इस रिश्ते में मझरा ऐवज गांव निवासी रामचरन बिचौलिया था।आरोप है कि विवाह से पहले किसी गलतफहमी के चलते रामचरन ने दोनों समधियों के बीच खटास डाल दी थी, लेकिन बाद में जब दोनों परिवार मिले तो रिश्ता फिर से जुड़ गया। बताया जाता है किसी बात को लेकर बिचौलिया रामचरन नाराज हो गया था। आरेाप है कि उसने धमकी दी थी कि विवाह के दिन वह बरात की पिटाई कराएगा। शनिवार की शाम जब बरात पहुंची तो कहासुनी के बाद रामचरन और उसके बेटों ने बराती पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए।
पुलिस दोनों पक्षों को ले आई थाने, हुआ समझौता
मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के चार लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली स्वार ले आई। वर का पिता और भाई भी कोतवाली पहुंच गए। ग्राम प्रधान मोहम्मद आरिफ कोतवाली पहुंचे और दोनों पक्षों में पंचायत हुई। बिचौलिए की करतूत पता चलने पर दोनों पक्ष रिश्तेदारी जोड़ने को राजी हो गए। इसके बाद पुलिस वर के पिता और भाई को अपने साथ लेकर विवाह स्थल पहुंची। तब जाकर वरमाला और विदाई की रस्में पूरी हो सकीं।
कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया का वर पक्ष की ओर से बरात के दौरान मारपीट की तहरीर मिली थी। प्रधान द्वारा समझौता करा दिया था। पुलिस को मौके पर भेज शादी के फेरे कराये गए थे। जिसके बाद दुल्हन को लेकर बारात चली गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।