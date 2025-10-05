Language
    UP में Smart Meter लगाने गई बिजली विभाग की टीम को पीटकर भगाया, मोबाइल छीन कर फेंके

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:17 PM (IST)

    मिलक में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि बशीर नगर में कुछ लोगों ने मीटर लगाने का विरोध किया और टीम से मारपीट की। वीडियो बनाने की कोशिश करने पर मोबाइल छीन लिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से तहरीरें प्राप्त हुई हैं।

    बिजली विभाग की मीटर लगाने गई टीम को मारपीट कर खदेड़ा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, मिलक। स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।

    नगर स्थित बिजली घर के एसडीओ मोहन कृष्ण ने शनिवार की कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि शासन के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है।

    नगर क्षेत्र में टीम स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रही है। शनिवार की दोपहर 1:30 बजे मोहल्ला बशीर नगर में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टीम पहुंची। वहां मौजूद धनेली उत्तरी, मोहल्ला शाहूजी नागर और बशीर नगर निवासी कुछ लोगों ने टीम को स्मार्ट मीटर लगाने से रोका। विरोध करने पर टीम के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।

    वीडियो बनाने का प्रयास

    टीम के सदस्य विवेक यादव ने मारपीट कर रहे दबंगो की वीडियो बनाने का प्रयास किया। दबंगों ने उनका मोबाइल छीन कर फेंक दिया। मोबाइल में बनाई गई वीडियो को डिलीट कर दिया। डिवीजन इंचार्ज अभय कुशवाहा के साथ मारपीट करते हुए टीम के सदस्यों को जान से मानने की धमकी देकर उन्हें वहां से भगा दिया।

    एसडीओ ने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद अवर अभियंता मोहम्मद हसनैन अंसारी, टीजी टू सरोज यादव और जितेंद्र मौर्य, संविदा कर्मी विजयसिंह को छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप में फसाने की धमकियां दी।

    कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों ही पक्षों की ओर से तहरीरें प्राप्त हुई हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी।