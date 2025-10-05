UP में Smart Meter लगाने गई बिजली विभाग की टीम को पीटकर भगाया, मोबाइल छीन कर फेंके

मिलक में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि बशीर नगर में कुछ लोगों ने मीटर लगाने का विरोध किया और टीम से मारपीट की। वीडियो बनाने की कोशिश करने पर मोबाइल छीन लिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से तहरीरें प्राप्त हुई हैं।

संवाद सहयोगी, मिलक। स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। नगर स्थित बिजली घर के एसडीओ मोहन कृष्ण ने शनिवार की कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि शासन के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है।

नगर क्षेत्र में टीम स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रही है। शनिवार की दोपहर 1:30 बजे मोहल्ला बशीर नगर में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टीम पहुंची। वहां मौजूद धनेली उत्तरी, मोहल्ला शाहूजी नागर और बशीर नगर निवासी कुछ लोगों ने टीम को स्मार्ट मीटर लगाने से रोका। विरोध करने पर टीम के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया।

वीडियो बनाने का प्रयास टीम के सदस्य विवेक यादव ने मारपीट कर रहे दबंगो की वीडियो बनाने का प्रयास किया। दबंगों ने उनका मोबाइल छीन कर फेंक दिया। मोबाइल में बनाई गई वीडियो को डिलीट कर दिया। डिवीजन इंचार्ज अभय कुशवाहा के साथ मारपीट करते हुए टीम के सदस्यों को जान से मानने की धमकी देकर उन्हें वहां से भगा दिया।