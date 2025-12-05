Language
    दुकान पर पानी की बोतल की जगह थमा दी तेजाब की बोतल, दो घूंट पीते ही बिगड़ी हालत; अस्‍पताल में कराया गया भर्ती

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    मसवासी में एक किराना दुकान पर पानी की जगह तेजाब की बोतल थमा देने से दो सफाई कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई। तेजाब पीने से गंभीर रूप से बीमार हुए एक कर्म ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, मसवासी। पानी की बोतल लेने गए दो सफाई कर्मियों को किराना दुकानदार की पत्नी ने गलती से तेजाब की बोतल थमा दी। बोतल से घूंट भरते ही दोनों की हालत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नगर पंचायत के सफाई नायक ने मामले की तहरीर चौकी पुलिस को देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अभी मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

    शुक्रवार की सुबह नगर पंचायत कार्यालय में सफाई कर्मी मानपुर उत्तरी निवासी संदीप व मुहल्ला भूबरा निवासी प्रदीप प्यास लगने पर मुहल्ला चाऊपुरा स्थित हनुमान मंदिर के पास एक किराना स्टोर से पानी की बोतल लेने पहुंचे।

    बताते हैं कि किराना व्यापारी के न होने पर उसकी पत्नी ने उन्हें पानी समझकर गलती से तेजाब की बोतल पकड़ा दी। बोतल से घूंट भरते ही दोनों की तबीयत खराब हो गई। साथी कर्मियों ने तुरंत दोनों को स्थानीय निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही सफाई कर्मी मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर कोतवाल प्रदीप कुमार मलिक और चौकी प्रभारी अजय कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया।

    चाऊपुरा मुहल्ले के सफाई नायक छिद्दन वाल्मीकि ने किराना व्यापारी के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंप दी है। वहीं, सूचना पर मुख्य खाद्य अधिकारी सुनील शर्मा भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच के दौरान दुकान को अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं।