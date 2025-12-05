संवाद सूत्र, मसवासी। पानी की बोतल लेने गए दो सफाई कर्मियों को किराना दुकानदार की पत्नी ने गलती से तेजाब की बोतल थमा दी। बोतल से घूंट भरते ही दोनों की हालत बिगड़ गई। आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नगर पंचायत के सफाई नायक ने मामले की तहरीर चौकी पुलिस को देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अभी मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

शुक्रवार की सुबह नगर पंचायत कार्यालय में सफाई कर्मी मानपुर उत्तरी निवासी संदीप व मुहल्ला भूबरा निवासी प्रदीप प्यास लगने पर मुहल्ला चाऊपुरा स्थित हनुमान मंदिर के पास एक किराना स्टोर से पानी की बोतल लेने पहुंचे। बताते हैं कि किराना व्यापारी के न होने पर उसकी पत्नी ने उन्हें पानी समझकर गलती से तेजाब की बोतल पकड़ा दी। बोतल से घूंट भरते ही दोनों की तबीयत खराब हो गई। साथी कर्मियों ने तुरंत दोनों को स्थानीय निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही सफाई कर्मी मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर कोतवाल प्रदीप कुमार मलिक और चौकी प्रभारी अजय कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया।