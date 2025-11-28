Language
    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह: रामपुर में 850 जोड़ों की हुई शादी, DM-SP ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद

    By Rajesh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:37 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को सजे मंडप में कुल 850 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। सुबह से शाम तक चले इस भव्य समारोह में मंत्रोच्चारण के साथ शहनाई गूंजती रही। वहीं हिंदू जोडों ने एक-दूसरे को माला पहनाने के साथ अग्नि के सात फेरे लिए। वहीं मुस्लिम जोडों का निकाह हुआ। इस दौरान मंच पर जुटे जनप्रतिनिधियों समेत डीएम व एसपी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। साथ ही पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।

    शुक्रवार को यह भव्य आयोजन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कालेज के पीछे गांधी समाधि रोड स्थित मैदान पर सजे मंडप पर हुआ, जहां विवाह कार्यक्रम के लिए वर-वधू अपने-अपने स्वजन के साथ पहुंचे। प्रदेश सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह का जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कुल 850 नवदंपती का पूर्ण विधि-विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया।

    समारोह में राज्य पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष सूर्या प्रकाश पाल, राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी, जिला सहकारी बैंक चेयरमैन मोहन लाल सैनी, जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चन्द्र, पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी आदि ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

    इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शासन से प्रत्येक जोड़े के विवाह पर एक लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। गृहस्थी की स्थापना को 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएंगे। 25 हजार रुपये की धनराशि का विभिन्न प्रकार का समान, आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए और 15000 रुपये की धनराशि पर खर्च के रूप में शामिल की है।



    बोले जनप्रतिनिधि : अब बेटियां बोझ नहीं लगती

     

    रामपुर : राज्य पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष सूर्या प्रकाश पाल ने कहा कि यह समारोह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और पात्र परिवारों को सम्मान के साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन मोहन लाल सैनी ने कहा कि सभी नवदंपती का जीवन सुखमय और समृद्ध रहे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आपसी सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह धूमधाम और गरिमा के साथ कराया जाता है, जो अत्यंत सराहनीय पहल है।

     

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत निम्न अर्थव्यवस्था वाले परिवार की बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस योजना को और अधिक पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए और पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए विभाग द्वारा बायोमैट्रिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।- अजय कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी, रामपुर