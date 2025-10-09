Language
    बसपा की रैली में गया था युवक, वापस लौटा तो इस वजह से हो गई मौत

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:33 PM (IST)

    उरई से, लखनऊ में बसपा की रैली से लौटते समय मुहम्मदाबाद के राजाराम अहिरवार नामक एक युवक की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वह गांव के अन्य लोगों के साथ रैली में शामिल होने गए थे। वापसी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजाराम के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं।

    जागरण संवाददाता, उरई। गुरुवार को लखनऊ में आयोजित बसपा की रैली में अन्य ग्रामीणों के साथ गए ग्राम मुहम्मदाबाद निवासी युवक की लौटते समय दिल का दौरा पड़ने से इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका शव लेकर ग्रामीण घर चले आए।
    डकोर कोतवाली के मुहम्मदाबाद निवासी राजाराम गांव के लल्लूराम अहिरवार, देशपथ अहिरवार, राकेश वर्मा, अनिरुद्ध अहिरवार, रामस्वरूप अहिरवार आदि के साथ लखनऊ बसपा की रैली में गए थे।

    रैली खत्म होने के बाद यह लोग वापस आ रहे थे। अभी बस की ओर पैदल आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से राजाराम अहिरवार की तबीयत खराब हो गई। साथी लल्लूराम उन्हें नजदीक के प्राइवेट अस्पताल ले गए लेकिन वहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि उसके बाद वहीं से युवक के स्वजन को सूचना दी। उसका शव एंबुलेंस से गांव लेकर चले आए। राजाराम अहिरवार के परिवार में दो पुत्र, और पत्नी है। वह किसानी व मजदूरी करता था।