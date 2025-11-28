संवाद सहयोगी, मिलक। शराब की दुकान में दीवार काटकर चोर लाखों रुपए की शराब चोरी कर ले गए। सुबह दुकान पर पहुंचे सेल्समैन ने दीवार कटी हुई देखी। उसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। सेल्समैन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी।

सिलई बड़ा गांव में हरदोई निवासी ठेकेदार चंदेश्वरी की देशी मदिरा और बीयर की दुकान है। गुरुवार की रात्रि सेल्समैन टांडा निवासी विकास कुमार दुकान बंद करके घर चला चला गया। रात के किसी समय अज्ञात चोरों ने दीवार काट ली। चोर 58 पेटी देशी शराब और नौ बियर की कैन चोरी कर ले गए।

सेल्समैन ने बताया कि सुबह दुकान पहुंचने पर उसे चोरी की जानकारी मिली। उसने सिलई बड़ा गांव पुलिस चौकी में खबर दी। सूचना पर चौकी प्रभारी जोर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरों की फुटेज को दिखा। उसमें चोर दुकान से शराब चोरी करते हुए दिखाई दिए। उसने बताया कि अज्ञात चोर 198870 रुपए की शराब चोरी कर ले गए।