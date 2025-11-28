Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकान की दीवार काटकर दो लाख रुपय की शराब ले गए चोर, मुकदमा दर्ज कर पुल‍िस ने शुरू की जांच

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    शराब की दुकान में दीवार काटकर चोर लाखों रुपए की शराब चोरी कर ले गए। सुबह दुकान पर पहुंचे सेल्समैन ने दीवार कटी हुई देखी। उसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। सेल्समैन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, मिलक। शराब की दुकान में दीवार काटकर चोर लाखों रुपए की शराब चोरी कर ले गए। सुबह दुकान पर पहुंचे सेल्समैन ने दीवार कटी हुई देखी। उसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। सेल्समैन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिलई बड़ा गांव में हरदोई निवासी ठेकेदार चंदेश्वरी की देशी मदिरा और बीयर की दुकान है। गुरुवार की रात्रि सेल्समैन टांडा निवासी विकास कुमार दुकान बंद करके घर चला चला गया। रात के किसी समय अज्ञात चोरों ने दीवार काट ली। चोर 58 पेटी देशी शराब और नौ बियर की कैन चोरी कर ले गए।

    सेल्समैन ने बताया कि सुबह दुकान पहुंचने पर उसे चोरी की जानकारी मिली। उसने सिलई बड़ा गांव पुलिस चौकी में खबर दी। सूचना पर चौकी प्रभारी जोर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकान में लगे सीसी टीवी कैमरों की फुटेज को दिखा। उसमें चोर दुकान से शराब चोरी करते हुए दिखाई दिए। उसने बताया कि अज्ञात चोर 198870 रुपए की शराब चोरी कर ले गए।

    कोतवाल पुष्कर सिंह ने बताया कि शराब की दुकान में दीवार काटकर चोरी की तहरीर प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। 