'बिहार चुनाव के बाद राहुल-अखिलेश की छूटी कंपकंपी' केशव प्रसाद बोले- 2027 के यूपी चुनाव में भाजपा तोड़ेगी 2017 का रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, रामपुर। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद राहुल, अखिलेश और आजम कंपकंपी छूट गई है। समर्थकों से बोले कि देशभक्तों ने जिस तरह वंदेमातरम का उदघोष कर अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ दिया, ठीक उसी तरह वंदेमातरम का उद्घोष कर गद्दारों को देश से बाहर खदेड़ने का काम करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उपमुख्यमंत्री दोपहर एक बजे रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमोंं में हिस्सा लिया। आंबेडकर पार्क में हुई सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की एतिहासिक जीत के बाद कोई चुनाव आयोग तो कोई ईवीएम को कोस रहा है। हार का ठीकरा एसआईआर पर भी फोड़ रहे हैं।

राहुल गांधी भाजपा पर वोट चोरी के आरोप मढ़ रहे हैं जबकि, ये काम तो कांग्रेस कर रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री के चुनाव में सरदार वल्लभभाई पटेल को 14 वोट मिले थे जबकि, पंडित जवाहर लाल नेहरू को महज एक ही वोट मिला। फिर भी पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन बैठे। वहीं, सन 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। लेकिन, वोट चोरी कर चुनाव जबरदस्ती जीता।

जिस पर चुनाव लड़े प्रत्याशी राजनारायण ने उच्च न्यायालय तक मुकदमा लड़ा। न्यायालय ने इस लोकसभा चुनाव को रद कर दिया तो इंदिरा गांधी ने आपात काल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरदार बल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो लोगों को देश के बंटवारे का दंश झेलना नहीं पड़ता। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति बन चुका है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी सरकार का सूपड़ा साफ कर देंगे। जल्द ही देश विकसित देश बनेगा। प्रदेश में 2027 के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी छह सीटों में सिमट कर रह गई है जबकि, वह तालाब में भी कूद गए थे।