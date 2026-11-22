जागरण संवाददाता, रामपुर। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रजघाट और तिगरी गंगा मेले में गंगा स्नान के लिए उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है।

इसके तहत ट्रक, टैंकर और कंटेनर जैसे भारी वाहनों को सीधे दिल्ली की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इन वाहनों को रामपुर में शाहबाद मार्ग से डायवर्ट कर उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है।

गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ब्रजघाट और तिगरी पहुंचने की संभावना है। ऐसे में नेशनल हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ने और जाम की स्थिति बनने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

इन वाहनों को मिलेगी राहत खासतौर पर भारी वाहनों की आवाजाही से हाईवे पर यातायात प्रभावित नहीं हो और स्नान के लिए आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। हालांकि, रूट डायवर्जन से रोडवेज बसों और हल्के चार पहिया वाहनों को राहत दी गई है। इनका संचालन पहले की तरह जारी है।

बसों के रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे गंगा स्नान के लिए जाने वाले यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलती रहेगी। कार और अन्य हल्के चार पहिया वाहन भी निर्धारित मार्ग से आवागमन कर सकेंगे। बेरियर लगाकर रोके जाएंगे वाहन भारी वाहनों को सीधे दिल्ली की ओर जाने से रोककर वैकल्पिक मार्ग से भेजने का उद्देश्य हाईवे पर यातायात का दबाव कम करना है। इसके लिए रविवार की सुबह आठ बजे बरेली रोड पर जीरो प्वाइंट और इधर कोसी पुल के समीप दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को पुलिस बेरियर लगाकर रोक रही है।