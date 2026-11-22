आसिफ अली, अमरोहा। गंगा की लहरों पर तैरते हजारों दीप, घाटों पर गूंजते हर-हर गंगे के जयकारे और दूर-दूर तक नजर आती तंबुओं की नगरी। तिगरी गंगा मेले की भव्यता केवल श्रद्धा और आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका रिश्ता महाभारत काल की पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है।

मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव अपने स्वजन की मृत्यु से व्यथित थे, तब भगवान श्रीकृष्ण उन्हें लेकर तिगरी गंगा तट पर पहुंचे थे। युद्ध में मारे गए स्वजन और वीरगति को प्राप्त योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों से यहां दीपदान कराया था। इसी मान्यता ने तिगरी के दीपदान को विशेष धार्मिक पहचान दी है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के पक्ष से बड़ी संख्या में योद्धा, रिश्तेदार और स्वजन मारे गए थे। युद्ध जीतने के बाद भी पांडव अपनों को खोने के दुख से उबर नहीं पा रहे थे। ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान और दीपदान का महत्व समझाया।

मान्यता है कि कार्तिक चतुर्दशी पर श्रीकृष्ण पांडवों को लेकर गंगा के तट पर आए और उनसे दिवंगत स्वजन की स्मृति में दीपदान कराया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले दीपदान की परंपरा चली आ रही है। हालांकि इस प्रसंग के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन स्थानीय लोकमान्यता और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा ने इसे तिगरी मेले की विशिष्ट पहचान बना दिया है। तिगरी में दीपदान का दृश्य बेहद भावुक और मनोहारी होता है।

परिवार के लोग गंगा स्नान के बाद अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में दीपक जलाते हैं। इन्हें छोटी टटिया अथवा चटाई पर रखकर गंगा की धारा में प्रवाहित किया जाता है। शाम ढलते ही हजारों दीप गंगा की लहरों पर जगमगाने लगते हैं।

कोई अपने माता-पिता को याद करता है तो कोई पूर्वजों और परिवार के दूसरे दिवंगत सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करता है। यह परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपनों के प्रति श्रद्धा और स्मृतियों को संजोने का भावनात्मक माध्यम भी है।

25 लाख श्रद्धालुओं से गुलजार होने का अनुमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल तिगरी गंगा मेले की भव्यता देखते ही बनती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहां करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान रहता है। अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।