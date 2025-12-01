Language
    JNV Class 6 Exam: 80 सीटों के लिए 2377 छात्र-छात्राएं, प्रवेश पत्र और केंद्र आवंटन जारी, ऐसे करें डाउनलोड

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:23 AM (IST)

    जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए 2377 छात्र-छात्राएं 80 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। परीक्षा जिले के सात केंद्रों पर होगी, जहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। अभिभावक नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

    जवाहर नवोदय विद्यालय। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण रामपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन जिलेभर के सात केंद्रों पर 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से होगा। 80 सीटों के लिए 2377 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

    सात परीक्षा केंद्रों पर 13 दिसंबर को देंगे परीक्षा, केंद्रों का हुआ निर्धारण

    जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में 80 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए 2377 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए हैं। जिलेभर में कुल सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक में केंद्र बनाया गया है। परीक्षा देने के लिए बच्चों को 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित की जाएगी।


    प्रवेश पत्र ऑनलाइन करने होंगे डाउनलोड


    रामपुर। विभाग ने प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र का नाम भी लिखा होगा। अभिभावकhttps://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://navoday.gov.in&c=E,1,KYol2a4kqbBuxkK4cJKgKIH6QExPW_SCNDRXKgrc7J5SUPGRKpKnxWGmiKNInmyNQo9sTn0pXhTN_DUdCH5Ui3wZjlmYsWe_TlmMSl9S9a3k&typo=1 पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

     

    कहां कितने अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

    बिलासपुर 334
    मिलक प्रथम 233
    मिलक द्वितीय 349
    शाहबाद - 314
    चमरौआ- 408
    सैदनगर-328
    स्वार -411

     

    इन परीक्षा केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा

    • डीएवी इंटर कॉलेज बिलासपुर
    • राजकीय र्मुतजा इंटर कॉलेज रामपुर
    • राजकीय इंटर कॉलेज मिलक
    • रेश्म प्यारी बालिका इंटर कॉलेज मिलक
    • राजकीय रज़ा इंटर कॉलेज रामपुर
    • राजकीय इंटर कॉलेज शाहबाद
    • राजकीय इंटर कॉलेज स्वार


    जिले में सात परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रत्येक केंद्र को सीसीटीवी कैमरों से लेस किया गया है। सघन तलाशी के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। करन सिंह, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, किरा, रामपुर