JNV Class 6 Exam: 80 सीटों के लिए 2377 छात्र-छात्राएं, प्रवेश पत्र और केंद्र आवंटन जारी, ऐसे करें डाउनलोड

संवाद सहयोगी, जागरण रामपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा का आयोजन जिलेभर के सात केंद्रों पर 13 दिसंबर को सुबह 10 बजे से होगा। 80 सीटों के लिए 2377 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सात परीक्षा केंद्रों पर 13 दिसंबर को देंगे परीक्षा, केंद्रों का हुआ निर्धारण



जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में 80 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए 2377 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए हैं। जिलेभर में कुल सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक में केंद्र बनाया गया है। परीक्षा देने के लिए बच्चों को 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित की जाएगी।



प्रवेश पत्र ऑनलाइन करने होंगे डाउनलोड

रामपुर। विभाग ने प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र का नाम भी लिखा होगा। अभिभावकhttps://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://navoday.gov.in&c=E,1,KYol2a4kqbBuxkK4cJKgKIH6QExPW_SCNDRXKgrc7J5SUPGRKpKnxWGmiKNInmyNQo9sTn0pXhTN_DUdCH5Ui3wZjlmYsWe_TlmMSl9S9a3k&typo=1 पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।