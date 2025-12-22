Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जागरण-डिजीकवच अभियान: रामपुर के वरिष्ठ नागरिक ने ऑनलाइन सीखे डिजिटल सेफ्टी के तरीके

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    जागरण डिजीकवच अभियान के तहत रामपुर के वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन डिजिटल सुरक्षा के तरीके सीख रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधों से बचाव के लिए डिजिटल ...और पढ़ें

    Hero Image

    रामपुर के वरिष्ठ नागरिक ने ऑनलाइन सीखे डिजिटल सेफ्टी के तरीके।

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल ने अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 21 दिसंबर को यूपी के रामपुर के लोगों के लिए वेबिनार का आयोजन किया। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने डिजिटल सेफ्टी के तरीके सीखे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वेबिनार में विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम के इस दौर में कार्यक्रम का महत्व समझाते हुए कहा कि आज के समय जब मोबाइल जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, तो ठगों से सतर्क रहना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी वरिष्ठ नागरिकों को अधिक निशाना बना रहे हैं। इसको देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है।

    कार्यक्रम में विश्‍वास न्‍यूज की डिप्टी एडिटर देविका मेहता ने फिशिंग लिंक से होने वाले स्कैम पर रोशनी डालते हुए कहा कि स्कैमर्स लोगों को लुभावने फायदे का लालच देकर अनजान लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं। इसके लिए वह फेक वेबसाइट या फेक ऐप का सहारा भी लेते हैं। इस तरह से वे यूजर का निजी डेटा लेकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।

    इस दौरान विश्‍वास न्‍यूज की चीफ सब एडिटर उमम नूर ने इन्वेस्टमेंट स्कैम, फेस्टिव सीजन स्कैम और फेक जॉब स्कैम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्कैमर्स लोगों को कई गुना फायदे का लालच देकर किसी स्कीम या प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए कहते हैं। इसके लिए वे नामी लोगों के डीपफेक वीडियो बनाकर निवेश के लिए उकसाते हैं और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। नूर ने कहा कि ऐसा पोस्ट सामने आने पर तुरंत पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए।

    वेबिनार में मैत्री वेलफेयर सोसायटी ने भी सहयोग दिया। उसके अध्यक्ष संजीव यादव ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस तरह के मामले सामने आने पर उसकी रिपोर्ट करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सोसायटी के सेक्रेटरी जगदीश शर्मा ने सभी प्रतिभागियों से इस सीख को अपने परिचितों के साथ साझा करने की अपील की।

    कार्यक्रम के बारे में

    'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।