जागरण संवाददाता, रामपुर। जमीन के विवाद के 19 साल पुराने मामले में पुलिस ने सपा नेता आजम खां को नाेटिस जारी किया है। इस मामले में न्यायालय से दोबारा जांच के आदेश हुए हैं, जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने पटवाई थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा को सौंपी है।

जांच अधिकारी नोटिस लेकर रविवार को आजम खां के घर पहुंचे, लेकिन आजम खां नहीं मिल सके। इस पर जांच अधिकारी आजम खां के अधिवक्ता को नोटिस उपलब्ध कराकर वापस लौट आए। यह मामला गंज कोतवाली क्षेत्र का है। सपा सरकार में तूती वाला मकबरा के पास जमीन से प्रशासन ने कब्जा हटवाया था। यहां दुकान बनी थी, जो मुहल्ला सराय सहादत यार खां के अफसर अली के नाम थी। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ साल 2007 में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप था कि बिना किसी नोटिस के प्रशासन ने दुकान तोड़ी थी। साथ ही इस कार्रवाई को आजम खां के इशारे पर करने का भी आरोप लगाया था।