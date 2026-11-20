जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां शुक्रवार शाम को मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने कांठ रोड स्थित हरथला मस्जिद में नमाज पढ़ी। फिर पार्टी के ही नेता युसूफ मलिक के घर पहुंचे। उनके आगमन पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान आजम के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी दिखे। युसूफ मलिक की गिनती आजम खां के करीबी लोगों में है।