    एससी/एसटी छात्रों को फीस में छूट... इग्नू में प्रवेश लेना वालों के लिए अच्छी खबर, अब इस डेट तक करें आवेदन

    By Bhaskar Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:51 AM (IST)

    इग्नू में प्रवेश लेने से वंचित छात्रों के लिए अच्छी खबर है अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। व्यक्तिगत शिक्षा चाहने वालों के लिए इग्नू एक सहायक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। जुलाई 2025 सत्र के लिए प्रवेश जारी हैं। यूजीसी के अनुसार रेगुलर कोर्स के साथ प्राइवेट कोर्स भी कर सकते हैं।

    इग्नू में 15 अक्टूबर तक बढ़ी ऑनलाइन प्रवेश की तिथि

    जागरण संवाददाता, रामपुर। इग्नू (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) में किसी कारण प्रवेश लेने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को अब निराश होने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रवेश की अंतिम तिथि को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसमें ऑनलाइन प्रवेश 15 अक्टूबर तक हो सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने, संस्थागत प्रवेश लेने से वंचित रहने अथवा नौकरी करते हुए पढ़ाई करने वालों के लिए इग्नू सहायक बन गया है।

    ढाई लाख सालाना से कम आय वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए पाठ्यक्रम शुल्क में 50 फीसद की छूट

    राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी इग्नू अध्ययन केंद्र है। यहां के समन्वयक डॉ. सोमेन्द्र सिंह ने बताया कि जुलाई 2025 सत्र के लिए इग्नू में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी परीक्षाएं जून 2026 में संपन्न होंगी। इग्नू मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है एवं दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, जिसके सभी पाठ्यक्रम पूर्ण वैध हैं।

    राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्थागत शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अब व्यक्तिगत शिक्षा दूरस्थ माध्यम से ही प्रदान करा सकते हैं। यूजीसी अध्यादेश 2022 के अनुसार एक रेगुलर कोर्स के साथ एक प्राइवेट कोर्स भी साथ-साथ किया जा सकता है। दोनों ही कोर्स का उपयोग एक साथ किया जा सकता है। अध्ययन केंद्र पर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा कोर्स में आनलाइन प्रवेश लिया जा सकता है। पुस्तकें इग्नू द्वारा डाक से भेजी जाती है।

    अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम है तो उनके लिए पाठ्यक्रम शुल्क में 50 फीसद छूट की व्यवस्था है। ऑनलाइन प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए अध्ययन केंद्र राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर पर संपर्क किया जा सकता है।