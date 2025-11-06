Language
    पति ने दिया तलाक, ससुर बना रहा हलाला का दबाव; छह आरोप‍ियों के खिलाफ FIR

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    एक महिला ने अपने पति पर तलाक देने और ससुर पर हलाला का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। महिला के अनुसार, तलाक के बाद ससुर उस पर हलाला करने का दबाव बना रहा है, जो एक विवादास्पद इस्लामिक प्रथा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

     संवाद सूत्र, केमरी। विवाह में कम दहेज मिलने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। अब ससुर विवाहिता पर हलाला के दबाव बना रहा है। देवर ने भी कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, ससुर व देवर समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की।

    क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें महिला ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को उसका विवाह युवक से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे और दहेज लाने की बात कहते थे। कुछ समय बाद उसको पति से एक बेटी हुई, लेक‍िन दोबारा गर्भवती होने पर उसके पति ने उसे गर्भपात कराने की दवा खिलाई।

    उसके विरोध जताने पर पति ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। उसके बाद से ही उसका ससुर उस पर हलाला के लिए जबरन दबाव बनाता आ रहा है। महिला का आरोप है कि बीते छह अक्टूबर को उसके देवर ने उसको कमरे में बंद करके तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

    पूर्व में भी उसका देवर तमंचा दिखाकर उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए कई बार दुष्कर्म कर चुका है। थानाध्यक्ष हिमांशु चौहान ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।