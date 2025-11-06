संवाद सूत्र, केमरी। विवाह में कम दहेज मिलने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। अब ससुर विवाहिता पर हलाला के दबाव बना रहा है। देवर ने भी कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, ससुर व देवर समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें महिला ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को उसका विवाह युवक से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे और दहेज लाने की बात कहते थे। कुछ समय बाद उसको पति से एक बेटी हुई, लेक‍िन दोबारा गर्भवती होने पर उसके पति ने उसे गर्भपात कराने की दवा खिलाई।

उसके विरोध जताने पर पति ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। उसके बाद से ही उसका ससुर उस पर हलाला के लिए जबरन दबाव बनाता आ रहा है। महिला का आरोप है कि बीते छह अक्टूबर को उसके देवर ने उसको कमरे में बंद करके तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।