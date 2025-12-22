दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार, चार साल पहले हुई थी शादी
केमरी पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में फरार पति राजू सैनी को गिरफ्तार किया। घटना 29 नवंबर की रात की है। मृतका आरती के पिता ने केमरी थाने में प्राथमिकी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, केमरी। थाना केमरी पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में फरार पति को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 29 नवंबर की रात की है। मिलक कोतवाली के ग्राम पीपलसाना निवासी राकेश किसान हैं। उन्होंने केमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उनकी बेटी 25 वर्षीय आरती की शादी वर्ष 2021 में केमरी थाना क्षेत्र के गंगापुर कदीम गांव निवासी राजू सैनी के साथ की थी। राजू सैनी जेसीबी चालक थे।
आरोप है कि पति व ससुराली बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे। दो लाख रुपये और कार की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित करते थे। घटना की रात ससुरालियों ने उसे गला दबाकर मार दिया। अगले दिन मायके वालों को जानकारी मिली तो वे गंगापुर कदीम पहुंच गए। वहां बेटी मृत पड़ी मिली।
मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस आ गई थी। मृतका के पिता का कहना था कि बेटी जब भी घर आती थी या फोन करती थी तो रोते हुए ससुरालियों द्वारा दहेज के लिए परेशान करने का जिक्र करती थी। उसका घर बचाने के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था कर ससुरालियों को दी।
एक लाख रुपये और देने के लिए समय मांगा था। बावजूद मेरी बेटी की दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी में मृतका के पति राजू, देवर बब्लू, ससुर सोमपाल, सास जावित्री, ननद विमलेश और ननदोई प्रदीप को नामजद किया था। थाना प्रभारी हिमांशु चौहान ने बताया कि रविवार को मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।