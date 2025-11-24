संवाद सूत्र, सैफनी। चरित्र पर शक को लेकर शनिवार को गोली मारकर पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से उसे जेल भेज भेज दिया गया। हत्या की यह वारदात थाना सैफनी क्षेत्र के ग्राम रायपुर का लोधो वाला मझरा में शनिवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे हुई थी। हत्यारोपित रामवीर का विवाह 14 साल पहले शीला के साथ हुआ था। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों के तीन बच्चे भी हैं। बाद में दंपती के बीच अनबन चलने लगी थी। रामवीर पत्नी पर शक करता था।

इसे लेकर दोनों के बीच आए दिन कलह होती थी। इससे परेशान होकर कुछ दिन पहले शीला अपने मायके चली गई थी। दो दिन पहले ही वह अपनी मां के साथ ससुराल लौटी थी। शनिवार को फिर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद जब शीला रामवीर के लिए खाने की थाली परोसकर लाई तभी अचानक उसने तमंचे से पत्नी की बाई कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

गोली की आवाज सुनकर जुटे ग्रामीणों ने रामवीर को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पीछा करने पर ग्रामीणों को डराने के लिए हवा में फायरिंग भी की थी। बाद में एक मकान की छत पर चढ़ गया था। पुलिस उसे कई घंटे की मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर सकी थी। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और सीओ शाहबाद हर्षिता सिंह भी मौके पर पहुंचे थे।